

ذكرت ادارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للإطفاء ان الأضرار التي خلفها حادث الإنفجار الهائل في محل بيع وصنع الحلويات والمعجنات بمنطقة مشرف جسيمة وأدت الى وقوع إنهيار جزئي في سقف المبنى وتصدع الأعمدة ماجعل المبنى آيلاً للسقوط وحدا بقائد الموقع الى اتخاذ إجراء فوري بتطويق المكان ووضع مسافة آمنة احترازية لسلامة المارة والقاطنين هناك ، وأوضحت الإدارة الى ان نتائج التحقيق الأولية اشارت الى وجود تسرب في غاز الطبخ ( ال بي جي ) المستخدم لصنع الحلويات والمعجنات ادى الى حدوث حريق محدود وإنفجار هائل خلف وراءه ٧ اصابات كانت حالة ٣ منها اودعت بغرفة العناية الفائقة والحالات الأخرى كانت بسيطة.



وختمت ادارة العلاقات العامة والإعلام بيانها بأن التحقيق مازال جارياً لإستكمال جميع المسببات بالتعاون مع الإدارة العامة للأدلة الجنائية التابعة الى وزارة الداخلية.



حضر الى الموقع مدير عام الإدارة العامة للإطفاء سعادة الفريق خالد المكراد ونائب المدير العام لقطاع المكافحة اللواء جمال البليهيص ومدير اطفاء محافظة حولي العميد محمد المحميد ومدير العلاقات العامة والإعلام العقيد خليل الأمير، ومن جانب وزارة الداخلية تواجد في الموقع وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام بالإنابة اللواء ابراهيم الطراح وعدد من القيادات الأمنية ، كما تواجد في موقع الحادث رجال الطوارئ الطبية الذين تعاملوا مع المصابين ونقلوهم الى المستشفى وحضور بلدية الكويت.