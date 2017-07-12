يحق التقدم لأي طالب كويتي حاصل على مجموع يفوق ال70% تخصص علمي وعمره بين ال17 و23 عاماً



بشرى شعبان

وقعت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، هند الصبيح، ووزير التربية والتعليم العالي الدكتور محمد الفارس، برتوكول تعاون بين الخطوط الجوية الكويتية ووزارة التعليم العالي لابتعاث 180 طالب كويتي على مدى 3 سنوات بواقع 60 طالباً بالسنة لدراسة علوم الطيران التجاري وهندسة الطيران في بريطاني .

وكشفت الوزيرة الصبيح أن الابتعاث ينطلق العام الدراسي الحالي على أن يتم تقديم الطلبات "أون لاين"، مشيرة إلى انه يحق لأي طالب كويتي حاصل على مجموع يفوق ال70% تخصص علمي وعمره بين 17- 23 سنة التقدم للتخصص في هذا المجال.

بدوره اكد وزير التربية والتعليم العالي، الدكتور محمد الفارس، أن وزارة التعليم العالي تتابع المبتعثين في الخارج على مدار فترة الدراسة ويتم إجراء التأمين الطبي على الطلاب حسب النظام المعتمد في نظام البعثات، موضحا أن هناك لجنة فحص تنظر بالطلبات.