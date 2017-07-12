الانخفاض الأخير في الأسعار أثر سلباً على العاملين والمستثمرين في هذا المجال

قال مدير عام شركة البترول، بخيت الراشدي، إن 20 مصفاة لتكرير النفط حول العالم سيتم إغلاقها بحلول العام 2025، مشيرًا أن الطاقة الإنتاجية اليومية لتلك المصافي تصل إلى 6.5 مليون برميل.

وأضاف في كلمة اليوم الأربعاء، خلال مشاركته بأعمال المؤتمر العالمي للنفط الـ22، المنعقد في مدينة إسطنبول، أنه سيتم استبدال مصافي تكرير النفط التي سوف يتم إغلاقها بأخرى أكثر تطورًا، لتلبية احتياجات تزايد الطلب ودعم الإنتاج بمنتجات ذات جودة عالية.

ولفت الراشدي، أن الانخفاض الأخير في أسعار النفط أثر سلبًا على العاملين والمستثمرين في مجال مصافي تكرير النفط.

وأكد الراشدي أن أسواق النفط تحتاج لاسترداد عافيتها، مشيرًا أن الطلب العالمي على النفط ازداد بمقدار 1.6 مليون برميل يوميًا، في العامين 2015 و2016.

ولفت إلى أن زيادة معدلات النمو في الشرق الأوسط والصين والهند، تعتبر العامل الأهم في زيادة الطلب على النفط.

وأول أمس الأحد، انطلقت في إسطنبول، فعاليات الدورة الـ22 لـ"المؤتمر العالمي للنفط"، تحت عنوان "جسور لمستقبلنا في الطاقة"، وتتواصل حتى الخميس المقبل.

ويتضمن المؤتمر، اجتماعات طاولة مستديرة، وورشات عمل، وندوات تقنية، تتناول مستقبل موارد الطاقة التقليدية وغير التقليدية، والسياسات العالمية حيال الطاقة، والفرص الاستثمارية في القطاع.