قال وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات، ياسر أبل، إن نسبة الإنجاز الفعلي في مشروع (غرب عبدالله المبارك) الإسكاني بلغت بنهاية يونيو الماضي 70.34 في المئة في حين بلغت نسبة الإنجاز التعاقدية للمشروع 70.05 في المئة.

وأضاف أبل في تصريح للصحافيين عقب جولة تفقدية على المشروع اليوم الأربعاء، أن مقاول المشروع سيقوم بتسليم المؤسسة العامة للرعاية السكنية نحو 1600 قسيمة في شهر سبتمبر المقبل.

وأوضح أن التيار الكهربائي للمشروع سيدخل الخدمة تدريجيا ابتداء من الربع الأول من 2019 ، منوها بالتنسيق المستمر بين (السكنية) ومختلف الجهات الحكومية لاسيما وزارتي الأشغال العامة والكهرباء والماء.

وعزا سرعة الإنجاز في مشروع (غرب عبدالله المبارك) الإسكاني ومختلف المشاريع الإسكانية إلى التعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتعديل بعض القوانين خصوصا إعفاء (السكنية) من الرقابة السابقة لديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية مما ساهم بتقليص الدورة المستندية الى الثلث.

ويقع مشروع (غرب عبدالله المبارك) الإسكاني جنوب المنطقة الحضرية والطريق الدائري السابع ويحده جنوبا طريق (5ر6) المقترح وشمالا وغربا طريق (الصليبية - كبد) وشرقا الدائري السابع.

ويبعد المشروع عن مدينتي الكويت والجهراء حوالي (20 كم) ويتضمن 5201 قسيمة وتتوفر بالمشروع جميع الخدمات المطلوبة.