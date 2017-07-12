المشروع ثمرة شراكة بين مجموعة «ستايويل» الأسترالية للضيافة ومجموعة «في.كيه.إل» القابضة في البحرين

اتفاقية الشراكة الموقعة بين المجموعتين تشكل باكورة لإطلاق المزيد من المنشآت الفندقية في المملكة



يستقبل سوق الضيافة في مملكة البحرين قريبا، العلامة الفندقية الشهيرة «بارك ريجيس» التي ستفتتح أول فندق لها في البحرين، خلال النصف الثالث من العام الحالي 2017، باسم «بارك ريجيس لوتوس»، في منطقة الجفير في المنامة.



وستتمكن علامة «بارك ريجيس» والشركة الأم، مجموعة «ستايويل» للضيافة، عبر فندقها الأول في مملكة البحرين، من دخول سوق الضيافة البحريني بقوة، حيث يضم الفندق الفخم 164 غرفة فندقية، و6 منافذ للطعام والشراب بالإضافة إلى قاعة مناسبات تتسع لـ 1000 شخص، ومسبح، وناد رياضي.



وأكد سايمون وان، المدير العام لمجموعة «ستايويل» للضيافة على أهمية اتفاقية ترخيص العلامة التجارية التي وقعتها مجموعته مع مجموعة «في.كيه.إل» القابضة، التي تتخذ من البحرين مقرا لها، والتي تمتلك وتدير محفظة من المنشآت الفندقية تضم أكثر من 1300 غرفة فندقية وستضيف إلى محفظتها قريبا 600 غرفة فندقية جديدة. وأشار سايمون وان إلى أن الاتفاقية الواعدة ستتيح لمجموعته افتتاح المزيد من المنشآت الفندقية في البحرين خلال العام المقبل.



وقال سايمون وان، المدير العام لمجموعة «ستايويل» للضيافة: «وقعنا مؤخرا اتفاقية لإنشاء منتجع (بارك ريجيس) في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يضم 550 غرفة فندقية، وهذا بالتأكيد يدفعنا للتفاؤل بخصوص خطط التوسع المستقبلية لمجموعتنا في منطقة الشرق الأوسط».



وأضاف سايمون وان: «تؤكد اتفاقية الشراكة مع مجموعة «في.كيه.إل» القابضة توجه مجموعتنا في توسيع الأعمال ونحن متفائلون بأن افتتاح أول علامة فندقية لنا في المنامة سيكون بداية لنجاح وتوسع للمجموعة في مملكة البحرين. وأنا على ثقة بأن عددا من مشاريع الشراكة القائمة بين مجموعتنا ومجموعة «في.كيه.إل» القابضة سترى النور قريبا بفضل رؤية وخبرة رئيس مجلس إدارة مجموعة «في.كيه.إل» السيد فرجيس كوريان».



من جهته، أكد فرجيس كوريان، رئيس مجلس إدارة مجموعة «في.كيه.إل» بأن توقيع الاتفاقية مع مجموعة «ستايويل» للضيافة والتي وفرت الأسس المتفق عليها لتنفيذ أنشطة مشروع فندق «بارك ريجيس لوتوس» وبأن افتتاح الفندق في النصف الثالث من العام الحالي، سيكون بداية واعدة للمجموعة نحو المزيد من مشاريع الضيافة المتميزة في منطقة الشرق الأوسط.



وقال فرجيس كوريان، رئيس مجلس إدارة مجموعة «في.كيه.إل» نتطلع لترسيخ شراكة مثمرة وواعدة مع مجموعة (ستايويل) للضيافة، ونحن واثقون بأننا سنمضي بوتيرة أسرع في إنجاز المشاريع المشتركة مع مجموعة (ستايويل) بما في ذلك فندق «بارك ريجيس لوتوس» وفندق (ليجر إن).



ويتميز فندق «بارك ريجيس لوتوس» الذي ستحتضنه العاصمة البحرينية المنامة، بموقعه الاستراتيجي، بالقرب من جامع أحمد الفاتح وهو أكبر جامع في مملكة البحرين، و«جسر الملك فهد» الذي يربط مملكة البحرين بالمملكة العربية السعودية.



لمزيد من المعلومات حول مجموعة «ستايويل» للضيافة: www.staywellgroup.com لمزيد من المعلومات حول مجموعة «في.كيه.إل» القابضة: www.al-namal.com.





حول مجموعة «ستايويل» للضيافة



تتخذ مجموعة «ستايويل» للضيافة من مدينة سيدني بأستراليا، مقرا لها، وتدير المجموعة اثنتين من العلامات التجارية الفندقية رفيعة المستوى وهي: «بارك ريجيس» و«ليجر إن»، وتمتلك المجموعة والشركاء الاستراتيجيين شبكة أعمال مجتمعة تضم 71 منشأة منتشرة في 14 دولة حول العالم، بقيمة إجمالية للتداولات تصل إلى 300 مليون دولار أسترالي. وتوفر هذه الشراكات الاستراتيجية للمجموعة الفرصة المثالية لترسيخ أعمالها على الصعيد الدولي وتطوير علامتيها التجاريتين «بارك ريجيس» و«ليجر إن».



أما ملكية المجموعة فهي ملكية خاصة لثلاثة شركاء مساهمين هم: سايمون وان العضو المنتدب والمدير العام للمجموعة، وريتشارد دويل المدير التنفيذي للمجموعة ومستشار الشركات، وبال سوهال المدير غير التنفيذي للمجموعة.