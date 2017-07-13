الزبيدي: المسابقة تعكس جهداً كبيراً ونية صادقة من الرعاة والمنظمين وشكراً لأولياء الأمور

محمد راتب

أكد محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد حرص الكويت على الصعيدين الرسمي والأهلي على الاهتمام الكبير بالقرآن الكريم وعلومه وتعليمه وتحفيظه، مشيرا إلى أن الجميع يعملون على مواصلة نهج الآباء والأجداد، وأن صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد هو القدوة في هذا الصدد وفي كل الأعمال الإنسانية والخيرية.

جاء ذلك خلال كلمة له في الحفل التكريمي للفائزين في المسابقة الرمضانية الثالثة لحفظ وتجويد القرآن الكريم التي نظمت برعايته تحت شعار «الأحمدي غير في شهر الخير» للعام 1438هـ / 2017م والتي نظمتها المحافظة للعام الثالث على التوالي بالتنسيق والتعاون مع إدارة مساجد محافظة الأحمدي، حيث أقيم الحفل في قاعة احتفالات شركة نفط الكويت بمدينة الأحمدي بحضور بعض مختاري مناطق المحافظة وقيادييها وممثلي الجهات الداعمة والرعاة الإعلاميين والرعاة الآخرين ومنهم جمعية الصباحية التعاونية وكذلك المكرمين وأولياء أمورهم.

وأضاف الخالد أن الجميع يعلمون ما توليه الكويت من رعاية لكتاب الله عز وجل، ولا يخفى أيضا حرص الآباء والمؤسسين على رعاية التعليم الديني والاهتمام بالبحوث والثقافة الإسلامية وذلك عبر العديد من أوجه الرعاية التي تقوم عليها وزارتا التربية والأوقاف ومؤسسات المجتمع المدني العديدة، متقدما بالتهاني إلى جميع الفائزين وأولياء أمورهم الكرام، ومتمنيا لهم التوفيق والسداد في حياتهم العلمية والعملية، ومواصلة الاهتمام بكتاب الله تعالى والحظ الأوفر بإذن الله لمن لم يحالفهم الحظ للفوز في الأعوام المقبلة، متوجها بجزيل الشكر والتقدير للقائمين على مسابقة «الأحمدي غير في شهر الخير» لهذا العام والأعوام السابقة التي جسدت شراكة ناجحة بين محافظة الأحمدي ممثلة في ادارة العلاقات الحكومية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة في إدارة مساجد الأحمدي.

واختتم المحافظ بتقديم الشكر إلى الجهات الداعمة للمسابقة وإلى الرعاة الإعلاميين وإلى أولياء الأمور الذين بذلوا الجهد لأجل ربط أبنائهم وبناتهم بكتاب الله وأثمرت جهودهم الفوز المستحق الذي جرى تكريمهم لأجله.

جدير بالذكر أن المسابقة حظيت لأول مرة بمشاركة الفتيات، وفاز بالمراكز الأولى فيها 45 متسابقا ومتسابقة من بين 500 مشارك ومشاركة في مستوياتها الثلاثة التي غطت فئات البراعم والناشئة والشباب، كما جرى خلال الحفل تكريم الجهات الداعمة وهي بيت الزكاة الكويتي وشركة نفط الكويت وشركة المجموعة المشتركة للمقاولات وجمعية الصباحية التعاونية، والرعاة الإعلاميين وهم: جريدة «الأنباء» والزميلات «السياسة» و«الجريدة» و«النهار» و«الكويتية»، إلى جانب الفريق التطوعي لمحافظة الأحمدي الذي تولى تنفيذ المشروعين الرمضانيين «السلة الرمضانية للأسر المتعففة» و«إفطار صائم».

وألقى عضو لجنة تحكيم المسابقة الشيخ فؤاد الزبيدي كلمة اللجنة المنظمة التي أكد خلالها أن المسابقة تعكس الجهد الكبير والنية الصادقة لخدمة كتاب الله من جانب المشايخ الفضلاء والشيخات الفاضلات والمشرفين وجميع أعضاء اللجنة المنظمة التي أقيمت على ثلاثة مستويات للبنين والبنات في خمسة مراكز شملت عموم مناطق محافظة الأحمدي.

وأضاف أن هذه المسابقة تهدف إلى تشجيع أبنائنا وبناتنا لحفظ القرآن الكريم ومذاكرته وضبطه، وتكريم الحفاظ وتشجيعهم على مزيد من الارتقاء والعطاء، وقد شارك في هذه المسابقة عدد كبير من الحفاظ والحافظات من عموم محافظة الأحمدي.

وتابع: وقد أبدت لجان التحكيم إعجابها بنتائج المتفوقين المميزة، وصدق الله العظيم القائل (الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حقت تلاوته أولئك يؤمنون به ومن كفر فأولئك هم الخاسرون)، فالحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. وتحية إكبار وإجلال لكم أيها الآباء ولكم منا جزيل الشكر لحرصكم على أبنائكم وسترون بإذن الله حصاد ما زرعتم فلن يضيع ربي أجر من أحسن عملا.

وأضاف: الشكر الجزيل لراعي المسابقة محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد، وإدارة مساجد محافظة الأحمدي ممثلة بالدكتور أحمد العتيبي، والمشايخ والشيخات أعضاء لجنة التحكيم وجميع مشرفي اللجنة المنظمة، مختتما بتكرار التهنئة للفائزين والفائزات في المسابقة متمنيا لهم المزيد من التقدم والنجاح.