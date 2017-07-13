استنكر أمين سر الحركة الشعبية الوطنية والناطق الرسمي منصور المطيري الانباء التي تتداولها بعض مواقع التواصل الاجتماعي والهجمة الشرسة غير المنطقية ضد وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح والتي منذ توليها الحقيبة الوزارية دأبت على محاربة الفساد والمفسدين في الجمعيات التعاونية.

واشاد المطيري في تصريح صحافي بالاسلوب الحيادي الذي تنتهجه الصبيح في آداء عملها، لافتا الى اننا في الحركة الشعبية الوطنية عندما نقول رأينا في اي وزير لا نجامل بل نقول كلمة الحق، فعندما تصدت لجميع المشاكل التي واجهت الحركة النقابية لم يسبقها احد وكذلك عندما تبنت قانون تنظيم العمل النقابي لم يسبقها احد، مشيرا الى ان الصبيح من الوزراء الذين يخافون الله ولا يمكن ان تحارب ذوي الاعاقة او الايتام فهذا كلام عار عن الصحة ونعتقد ان الوزيرة تحارب من قبل تيارات تطمح للوصول الى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الشؤون الاقتصادية ولا يريدون الاصلاحات.

وأكد المطيري ان محاربة الصبيح للفساد والمفسدين في الحركة التعاونية اتى الكثير من الثمار وشعر الجميع بالاصلاحات الحقيقية التي اصبحت واضحة لجميع المنتمين الى الجمعيات التعاونية والمساهمين وغيرهم، مشيرا الى ان الصبيح أوقفت جميع التجاوزات على القانون ولم يسبقها مسؤول في هذه النقلة النوعية التي احدثتها.