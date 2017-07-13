العتيبي: الحاجة إلى توفير الدم مسؤولية أخلاقية وإنسانية في المجتمع

محمد راتب

انطلاقـــا مـــن دور الحركة التعاونية في الكويت واستمرارا لمسيرة العطاء والدور الفعال الذي تقوم به التعاونيات منذ نشأتها في خدمة دولتنا الحبيبة الكويت التي تميزت بالعطاء والعمل الانساني تحت قيادة أمير الانسانية صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد، وعلى رأس هذه المشاركات الانسانية التبرع بالدم الذي يأتي من منطلق وازع ديني راسخ في قلوبنا جميعا مصداقا لقوله تعالى (ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا)، أعلن نائب رئيس مجلس ادارة اتحاد الجمعيات التعاونية خالد العتيبي انطلاق الحملة الوطنية للتبرع بالدم تحت شعار «دم تعاوني»، وذلك يوم 18 الجاري.

وتهدف هذه الحملة إلى نشر ثقافة التبرع التطوعي بالدم والمشاركة في كل المجالات الاجتماعية والانسانية في جميع أنحاء الدولة، ومشاركة بنك الدم في تقديم الدعم والمساعدة للمرضى المحتاجين نظرا لحاجة بنك الدم لمزيد من التبرعات في الوقت الحالي خصوصا بعد انخفاض عدد المتبرعين في شهر رمضان المبارك.

وأكد العتيبي أن الحاجة إلى توفير الدم مسؤولية أخلاقية وإنسانية في المجتمع حيث إن الحاجة إلى الدم لا تتوقف، بل هناك احتياجات دائمة ومستمرة إلى الدم، وهذا أمر طبيعي في الدول المتحضرة مثل دولتنا الحبيبة الكويت التي تشهد تطورا في الخدمات الصحية والعلاجية.

ودعا العتيبي كل العاملين في الحركة التعاونية من أعضاء وموظفين وكل من يرغب في التبرع إلى المشاركة في حملة التبرع بالدم، مؤكدا أن هذه المشاركة تعد واجبا والتزاما وطنيا وأخلاقيا تجاه المجتمع، حيث ان ديننا الحنيف وعاداتنا الأصيلة تحثنا على التبرع والمساهمة والتكاتف بين كل أفراد المجتمع للإسهام بشكل إيجابي في المسؤولية وخدمة وطننا الحبيب.

ولفت الى تجهيز مقر الحملة في مبنى اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في منطقة حولي وتوفير كل المتطلبات اللازمة لهذه الحملة التي لن تكون الأخيرة، مؤكدا استمرار مثل هذه الحملات على مدار السنة، متمنيا نجاح هذه الحملة من اجل خدمة وطننا الحبيب في ظل قائد مسيرتنا صاحب السمو وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء.