الظفيري لـ «الأنباء»: إحالة العمالة المخالفة إلى مباحث الإقامات

كريم طارق

ضمن ضرباتها المستمرة والمتلاحقة على العمالة المخالفة لقانون العمل على مختلف الأنشطة والمناطق في الكويت، شنت اللجنة المشتركة التابعة لمجلس الوزراء حملة مباغتة على عيادات التجميل والعيادات الخاصة بمنطقة بنيد القار، وذلك للتأكد من التزام العيادات والعمالة المتواجدة بها بقانون العمل والنظم واللوائح المنظمة لعمل تلك العيادات.

وقد أسفرت الحملة عن ضبط ٢٧ مخالفا ومخالفة لقانون العمل.«الأنباء» رافقت أعضاء اللجنة في الحملة التي انطلقت مساء أمس الأول وسط تواجد عناصر الشرطة النسائية ومفتشات الجهات التي تضمها اللجنة وذلك مراعاة لطبيعة عمل تلك العيادات، وحفاظا على خصوصية المراجعات المتواجدات بها، بينما تمثل دور أعضاء اللجنة من الرجال في تقديم الدعم والمساندة.

وتمثلت خطة عمل اللجنة في تطويق احد المجمعات الطبية الشهيرة ببنيد القار لضمان عدم هروب تلك العمالة بينما تقوم عضوات اللجنة بالتفتيش على تلك العيادات التي تواجدت في أكثر من ١٥ طابقا بالمجمع.

إنذار مسبق

وعلى هامش الحملة، أكد رئيس فريق تفتيش اللجنة المشتركة لإعادة تنظيم العمالة الوافدة بإدارة تفتيش العمل محمد الظفيري ضبط ٢٧ عاملا وعاملة من المخالفين لقانون العمل من بينهم ١١ عاملة من حملة إقامات الالتحاق بعائل مادة ٢٢ ومن حملة إقامة ٢٠ (عمالة منزلية)، إلى جانب عدد من العمالة التي تعمل بغير مراكز العمل المحددة لها.

وأضاف أن تلك العيادات المخالفة تم التفتيش عليها مسبقا، وانذارها بعدم تشغيل العمالة المخالفة او العمالة المتواجدة في الكويت بإقامة التحاق بعائل، بالإضافة إلى إمهالهم مدة كافية لتعديل أوضاعهم، الا أن تلك العيادات لم تستجب للإنذار الذي قدمته اللجنة في تفتيشها الأولي، ليتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والمتمثلة في إحالة العمالة المخالفة إلى مباحث الإقامات، فضلا عن عقوبات أخرى في حق صاحب العمل تصل إلى إغلاق الملف الخاص به.

التحاق بعائل

وكشف الظفيري عن تزايد في أعداد المخالفين ممن يحملون إقامة مادة ٢٢ (التحاق بعائل) والتي يحظر عملها نهائيا في الكويت، مشيرا إلى ان تلك العمالة تؤثر بشكل سلبي على القطاع الخاص وتمنع القوى العاملة من ممارسة دورها بشكل فعال في ضبط سوق العمل والتحكم في مخرجات العمالة المستخدمة فيه.

وأهاب الظفيري بأصحاب الأعمال الى ضرورة الالتزام بقانون العمل واللوائح والأنظمة المعمول بها في الكويت منعا للوقوع في المخالفات والعقوبات القانونية المختلفة، مؤكدا أن اللجنة مستمرة في عملها على مدار الاسبوع وفي أوقات العطل الرسمية دون توقف وذلك حرصا منها على ضبط سوق العمل ومعالجة مواطن الخلل في التركيبة السكانية.

صيدلية غير مرخصة

بدوره، أشار ممثل البلدية ورئيس فريق طوارئ بلدية العاصمة زيد العنزي إلى أنه أثناء التفتيش على العيادات الطبية تم تحرير محضر ضبط مخالفة ضد إحدى الصيدليات التي تعمل دون ترخيص مسبق من قبل البلدية، والتي على أثرها سيتم غلقها إداريا لحين إزالة سبب المخالفة، مؤكدا أن دور البلدية يتمثل في التفتيش على الموافقات لتلك العيادات وتراخيص المحلات والتأكد من التزامها بلوائح البلدية.

من الجولة

٭ حاولت عاملتان آسيويتان الهرب من إحدى العيادات عبر المخارج الخلفية وعند ضبطهما من قبل أعضاء اللجنة، أشارتا إلى أنهما قامتا بزيارة العيادة للقيام بإحدى العمليات التجميلية.

٭ عاملة أعلنت عدم رغبتها في النزول مع أعضاء اللجنة، الذين أكدوا لها أنها ستضع نفسها في مخالفة قانونية أكبر في حالة عدم الامتثال للأوامر.

٭ تواجد العناصر النسائية من أعضاء الحملة كان له الأثر الجيد في مراعاة خصوصية المراجعين وطبيعة عمل تلك العيادات.