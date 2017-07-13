ليلى الشافعي

صرحت أمين سر مجلس شؤون الأوقاف مدير إدارة التخطيط والمتابعة سعاد سعود السهلي بأنه مجلس شؤون الأوقاف عقد اجتماعه التاسع والسبعين، بمقر الأمانة العامة للأوقاف برئاسة وزير الأوقاف ووزير الدولة لشؤون البلدية ورئيس مجلس شؤون الأوقاف محمد الجبري، الذي رحب خلال الاجتماع بالحضور شاكرا الجهود المبذولة لخدمة الوقف.

وأفادت السهلي بأن الاجتماع ناقش مجموعة من المواضيع والقرارات أهمها اعتماد المسودة النهائية للبيانات المالية المدققة للأمانة العامة للأوقاف للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016، واعتماد تقارير إنجاز اللجان المنبثقة من المجلس وهي (اللجنة الشرعية، لجنة التدقيق، لجنة تنمية استثمار الموارد الوقفية، ولجنة المشاريع الوقفية) بالإضافة إلى مناقشة آخر مستجدات مشروع مجمع السيرة النبوية، وتعديل المادة رقم (16) والمادة رقم (17) من النظام الأساسي للمشروع.