عبدالكريم أحمد

أدى 55 وكيلا جديدا في النيابة العامة قبل قليل اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار يوسف المطاوعة والنائب العام المستشار ضرار العسعوسي.

وذكر مصدر لـ «الأنباء» أن هؤلاء جميعهم من الذكور وسينخرطون بالعمل بعد أداء اليمين، حيث نص قرار الوزاري رقم 207/2017 بمباشرتهم العمل من تاريخ صدوره يوم الخامس من شهر يوليو الجاري، بعد نقلهم من وظيفة باحث قانوني مبتدئ إلى وظيفة وكيل نيابة ج، على أن تقوم النيابة بتوزيعهم على النيابات حسب الحاجة.

من جهة أخرى، قام رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز المستشار يوسف المطاوعة، بتكريم عضوي المكتب الفني المستشار مدحت العيشي والمستشار مصطفى أبو العلا، وذلك بمناسبة انتهاء إعارتهما للكويت في الثلاثين من شهر سبتمبر المقبل.

ويأتي تكريم المستشارين العيشي وأبو العلا نظير أداء عملهما القضائي بتميز وتفان، حيث قدم لهما المستشار المطاوعة الشكر متمنيا لهما التوفيق في حياتهما وعملهما القضائي في جمهورية مصر.