ليلى الشافعي

أشاد رئيس مجلس إدارة مبرة المتميزين لخدمة القرآن الكريم يوسف الصميعي بحملة رمضان والجهود المبذولة في هذه التجربة التي تعلي من مكانة القرآن بين الناس في الكويت وخارجها.



وقال الصميعي في تصريح صحافي إن الحملة الخاصة بالمبرة في رمضان حققت أهدافها الرئيسية من خلال تسويق وقفية بر الوالدين وتعريف الجمهور بها لاسيما أنها تهدف الى كفالة حفاظ كتاب الله.



وأوضح أن المبرة استخدمت في هذه الحملة مختلف الوسائل الإعلامية والإعلانية مثل المطبوعات ومواقع التواصل الالكتروني والرسائل النصية وغيرها، وكذلك استقبال استفسارات المتبرعين وفاعلي الخير هاتفيا أو بشكل مباشر في مقرها بمنطقة الشويخ.