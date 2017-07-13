استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح امس سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.

كما استقبل سموه بقصر بيان صباح امس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.



واستقبل سموه بقصر بيان صباح امس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله.



واستقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان ظهر امس وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح والمدير العام لبنك الصين للتنمية دونج شينغ ووفد الخبراء الصينيين المفوض من لجنة التنمية والإصلاح، وذلك بمناسبة زيارتهم للبلاد.



حضر المقابلة المستشار بالديوان الأميري محمد شرار.



واستقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان ظهر امس سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا لدى الكويت ماثيو لودج، وذلك بمناسبة انتهاء فترة مهام عمله سفيرا لبلاده.



حضر المقابلة المستشار بالديوان الأميري محمد شرار.



كما أجرى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد اتصالا هاتفيا مساء امس الأول بأخيه دولة رئيس الوزراء العراقي د. حيدر العبادي، معبرا عن تهانيه لحكومة وشعب العراق الشقيق بالانتصار التاريخي على ما يسمى تنظيم داعش الإرهابي في الموصل، متطلعا سموه الى أن يحقق هذا الانتصار دعما للعراق وشعبه بكل أطيافه ومكوناته ويسهم في توحيد صفوفه وتكاتف أبنائه وتضافر جهود الأمن والاستقرار وإعمار ما تعرض له البلد الشقيق من دمار وعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم.



هذا، وأكد سموه خلال الاتصال استعداد الكويت لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار المناطق المحررة في العراق، وذلك قبل نهاية هذا العام.



من جانبه، أعرب دولة رئيس الوزراء العراقي د. حيدر العبادي عن بالغ شكره وتقديره لسموه على هذه المبادرة الكريمة، وهذا التواصل الاخوي الذي يجسد عمق أواصر العلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيا لسموه دوام الصحة والعافية ولدولة الكويت كل الرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه.



كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس إيـفـاريسـتو كـارفـالـهو رئيس جمهورية ساوتومي وبرنسيب الديموقراطية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس إيفاريستو كارفالهو رئيس جمهورية ساوتومي وبرنسيب الديموقراطية الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا له موفور الصحة والعافية.



كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.



كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس تانيتي ماماو رئيس جمهورية كيريباتي الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس تانيتي ماماو رئيس جمهورية كيريباتي الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا له موفور الصحة والعافية.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.



من جهته، أكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان امس، ان «التجارة» معنية بتنويع مصادر الدخل بعد انخفاض أسعار النفط عالميا عبر جذب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد.



وأوضح الروضان عقب اجتماعه في مقر هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالوفد الحكومي الصيني، ان «الصين من اكبر اقتصادات العالم ان لم تكن الأولى في كثير من المجالات». وأشار إلى ان هناك الكثير من مجالات التعاون مع الصين من خلال هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وذلك بجذب الشركات الصينية المختلفة لفتح أسواق ومقرات لها بالكويت.



وقال ان الاجتماع تطرق إلى العديد من المحاور التجارية والصناعية بين البلدين الصديقين ومن أهمها بدء التحضير لزيارة الصين في شهر سبتمبر المقبل والالتقاء بعدد من المسؤولين والشركات الصينية الكبيرة هناك. وذكر ان الجانب الصيني تطرق خلال الاجتماع إلى موضوع تمويل بعض المشاريع الكويتية الخاصة بقطاع الصناعة فضلا عن مساعدة الكويت في التجارة البينية مع العراق والدول المجاورة.



من جانبه، أكد عضو مجلس الإدارة في الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات الكويتية م. وليد القلاف عقب اجتماعه مع الوفد الصيني، ان تطبيق مفهوم المدينة الذكية يسهم في خلق مزيد من الوظائف ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي الإيجابي للعمالة والمجتمع.



وبين القلاف أن الاجتماع مع الوفد الصيني ناقش عدة نقاط أهمها تطوير الجزر الكويتية من ناحية تحسين الاتصالات وتقنية المعلومات فيها فضلا عن ربط تلك الجزر بمشروع اقليمي دولي للاتصالات يربط بين الكويت والعراق. وأفاد بأن تطبيق مفهوم المدن الذكية على الجزر الكويتية أسهل بكثير من تطبيقه على المدن القديمة نظرا لخلوها من البنى التحتية مما يسهل العمل فيها بصورة أفضل وأسرع.



وأشار إلى قدرة الشركات الصينية الرائدة على تحسين البنى التحتية خاصة فيما يتعلق في بيئة الاتصالات وتقنية المعلومات فضلا عن خبراتها التي تؤهلها لإعادة موازين القوة في صناعة التكنولوجيا العالمية خلال السنوات المقبلة.

وفيما يتعلق بعقد تنفيذ شركة هواوي الصينية للمرحلة الثانية من مشروع الألياف الضوئية في الكويت بنحو 22 مليون دينار (نحو 72 مليون دولار)، أوضح القلاف أن العقد يغطي المناطق الجديدة وبعض المناطق القديمة من خلال تبديل الشبكة النحاسية للهواتف الأرضية والإنترنت بشبكة فايبر للألياف، ومن المتوقع أن ينتهي في منتصف عام 2018.