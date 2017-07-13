صرح المستشار جمال الجلاوي مدير عام الإدارة العامة للجمارك بأنه تم الإعلان عن فتح باب القبول والتسجيل لموظفي الجمارك لدورات مفتش جمركي (بنين) ومساعد مفتش جمركي (بنات)، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

وذكر الجلاوي في بيان صحافي انه تم إصدار تعميم آخر لانتقاء نخبة من الكفاءات الجمركية وذوي الخبرة من المتخصصين العاملين بالإدارة العامة للجمارك، للمشاركة كمحاضرين بالدورات الجمركية، مضيفا من يرغب في التقدم فعليه اتباع التعاميم والشروط الخاصة للموظفين والتي تم تعميمها على جميع الموظفين بالإدارة، على ان تسلم الطلبات إلى «مكتب التدريب بمقر الإدارة العامة للجمارك بالشويخ منطقة ٣».

ولفت الجلاوي إلى ان الأولوية ستكون لموظفي الجمارك كما في الدورات السابقة التي نظمتها الإدارة في أوقات مختلفة بالتعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وكان آخرها دورة الأمن والسلامة.

واختتم المستشار الجلاوي تصريحه بأننا نحمل على عاتقنا جميعا كمسؤولين أهمية الارتقاء بالعنصر البشري واتخاذ ما يلزم بهذا الخصوص، مشددا على حتمية تطوير الأداء والرفع من كفاءة وخبرات منتسبي الإدارة العامة في كل المجالات الجمركية والإدارية والفنية والمالية والتأهيل والتدريب لنصل إلى أعلى المستويات في الأداء.