twitter facebook google plus whatsapp viber telegram email وزير الديوان استقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية المعلمين الخميس 2017/7/13 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 300 A+ A- الشيخ ناصر صباح الاحمد اثناء استقباله رئيس مجلس ادارة جمعية المعلمين مطيع العجمي واعضاء مجلس الادارة الشيخ ناصر صباح الاحمد يتسلم نسخة من استراتيجية التعليم (2017 - 2021) من مطيع العجمي استقبل وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ ناصر صباح الاحمد رئيس مجلس ادارة جمعية المعلمين مطيع العجمي يرافقه اعضاء مجلس الادارة حيث قدم له نسخة من استراتيجية التعليم (2017-2021).