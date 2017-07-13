أسامة دياب

قال السفير الأميركي لورانس سيلفرمان انه يوم عظيم يسجل في تاريخ العراق، معربا عن سعادته بالانتصار الذي حققه الجيش العراقي بجميع عناصره وفئاته على الجماعات الإرهابية والذي أدى إلى تحرير مدينة الموصل من براثن الإرهاب.

وردا على سؤال حول إمكانية توقف عمليات التحالف الدولي بعد تحرير الموصل، أشار سيلفرمان إلى أن توقف عمليات التحالف الدولي بعد هذا النصر أمر تحدده الإدارة الأميركية. مضيفا أن الإدارة الأميركية تتمنى الأفضل للمنطقة وتأمل في رؤية حل للأزمة الخليجية من داخل دول مجلس التعاون، لافتا إلى أن جولة وزير خارجية بلاده ريكس تيلرسون في المنطقة تأتي في هذا الصدد، مبينا أن تيلرسون تحدث خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في الدوحة الثلاثاء الماضي والذي تضمن توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب القطري لمكافحة الإرهاب وتمويله، وأوضح أن هذه المذكرة جزء من الدعم والجهود الذي تقوم بها دول الخليج لمواجهة التحديات والتهديدات التي تواجهها.

ونفى سيلفرمان وجود أي تناقضات في التصريحات الأميركية حول الأزمة الخليجية، موضحا أن سياسة بلاده تنصب على المساعدة للخروج من هذه الأزمة ودعم أي جهود مناهضة للإرهاب وتمويله وهذا ما تم التوافق عليه مع جميع الدول الإسلامية خلال قمة الرياض.