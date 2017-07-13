بوشهري: حريصون على تعزيز البنى التحتية لقطاع الطاقة بما ينسجم مع رؤية (كويت 2035)

أعلن وكيل وزارة الكهرباء والماء م. محمد بوشهري استكمال شركة «جنرال إلكتريك» العالمية عمليات التحول الرقمي بمحطة الصبية لتوليد الطاقة «قبل الموعد المحدد». وأضاف بوشهري في تصريح صحافي ان «الكهرباء» حريصة على كل الجهود التي تركز على تعزيز البنى التحتية لقطاع الطاقة بما ينسجم مع رؤية (كويت 2035)، موضحا ان توفير موارد الطاقة الموثوقة وضمان أعلى مستويات الإنتاجية في الأصول من المرتكزات الرئيسية لتعزيز البنى التحتية بمجال الطاقة.

وبين أن التحول الرقمي لمحطة الصبية باستخدام التقنيات الحديثة التي طورتها (جنرال الكتريك) يعد رفدا للجهود الرامية إلى التوظيف الأمثل للأصول والاستفادة من إمكاناتها الإنتاجية بأفضل أسلوب ممكن.وذكر أن (جنرال إلكتريك) قامت بتركيب عدد من حلول (اي بي ام) ومنها وحدة متابعة حالة الأجهزة والمعدات ووحدة إدارة الموثوقية وخدمات المراقبة والتشخيص، مشيرا إلى أن استكمال الشركة لعمليات التحول الرقمي في محطة الصبية يعزز موثوقية العمليات في المحطة بالتزامن مع تحسين الأداء وبتكاليف أقل.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال خدمات الطاقة في (جنرال إلكتريك) الشرق الأوسط وأفريقيا جوزيف أنيس في تصريح: إن استكمال عملية التحول الرقمي في محطة الصبية يعكس التزام الشركة الجاد والمستمر بالمساهمة في تمكين الاستفادة المثلى من البنى التحتية لقطاع الطاقة في الكويت. وبين أن حلول (اي بي ام) قادرة على مواكبة حجم وتعقيد البيانات الصناعية وتتيح لوزارة الكهرباء والماء الارتقاء بمستويات الموثوقية والاستمرارية في محطة الصبية عبر توظيف إمكانات الإنترنت الصناعي.

وأفاد انيس بأن الآلات المتصلة عبر الإنترنت الصناعي والمجهزة بمستشعرات البيانات تقوم بجمع كميات ضخمة من المعلومات في منصة بيانات مركزية آمنة، إذ يقدم تحليل هذه البيانات معلومات مهمة تتيح تشخيص حالة المعدات وأي مشكلات تواجهها بشكل استباقي.