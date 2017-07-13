أعلنت ملحقيتنا العسكرية في ألمانيا تخريج دفعة جديدة من الضباط الكويتيين في كلية قيادة الأركان الألمانية. وقالت الملحقية العسكرية في تصريح: ان الدورة العسكرية التي استمرت عامين تضمنت دورة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ودورة اخرى للعلوم الاستراتيجية والعسكرية والسياسية في مقر الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو).

واضافت ان تلك الدورة شارك فيها ضباط من 38 دولة من بينهم ضابطان كويتيان هما المقدم الركن صالح الرومي والمقدم الركن عمر الفهد. وشارك في حفل التخرج عدد من القيادات العسكرية الالمانية الى جانب مساعد الملحق العسكري بألمانيا المقدم ركن مشاري اليحيى.