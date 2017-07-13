التيار الكهربائي للمشروع سيدخل الخدمة تدريجياً ابتداءً من الربع الأول من 2019

متابعة حثيثة لتخصيص مشروع خيطان الجنوبي وتحديد أسعار القسائم قريباً فرج ناصر

أعلن وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الخدمات ياسر أبل عزم المؤسسة العامة للرعاية السكنية تسليم 1649 قسيمة واقعة في مشروع غرب عبدالله المبارك خلال شهر سبتمبر المقبل وذلك قبل الموعد المحدد للانتهاء من تسليم 5201 قسيمة والذي كان مقررا في نوفمبر 2017.

وأضاف أبل، خلال جولة تفقدية اطلع خلالها على سير العمل في مشروع غرب عبدالله المبارك، أن مقاول المشروع وعد بتسليم 1600 قسيمة أخرى للمؤسسة السكنية قبل الموعد المقرر تمهيدا لتسليمها للمواطنين ليكون الإجمالي حوالي 3700 قسيمة، مضيفا أن نسب الأعمال الإجمالية للمشروع تجاوزت أكثر من 70% اضافة إلى الانتهاء من أجزاء أخرى بنسب وصلت إلى 100%.

وقال إن الانتهاء من أجزاء قائمة في المشروع بشكل كامل قبل موعد التسليم المحدد وتسليمها «للسكنية» يعتبر انجازا حقيقيا للفرق الهندسية المشرفة على التنفيذ اضافة إلى نجاح حقيقي للمقاولين ويستحقون الشكر والثناء عليه متمنيا أن يستمر التنفيذ على هذا الوضع في باقي المشاريع لتوفير الرعاية السكنية للمواطنين.

ولفت ابل إلى أن التحديات التي واجهت المشروع في بدايته أعطت مزيدا من الإصرار لبذل الجهود وتحمل المسؤوليات والتعاون مع جميع المعنيين في المؤسسة السكنية والطواقم الهندسية والإشرافية والمقاولين والجهات الحكومية لتحريك عجلة الإنجاز ودفعها لتقديم حلول عاجلة تساهم في حل جزء من القضية الإسكانية وتوفير الرعاية للمواطنين.وعن المباني العامة، أشار أبل إلى أنها تسير وفق الجدول الزمني المرصود لها، مؤكدا أن «السكنية» تعمل في مشروع غرب عبدالله المبارك لتنفيذه تزامنا مع عملية بناء المواطنين لقسائمهم لتفادي أي تأخير ولتقديم الخدمات العامة المناسبة لهم، مضيفا أن الطواقم الهندسية في المشروع أبلغته عن تنفيذها فعليا جزءا من المباني العامة والخدمات أبرزها محطة الكهرباء الرئيسية بطاقة 400 كيلووات، حيث بلغت فيها نسبة الإنجاز 4% وهي نسبة تتجاوز الاعمال التعاقدية المدرجة ضمن الجدول الزمني اضافة إلى الانتهاء من بناء جميع المحطات الثانوية.

وأردف أن الطواقم الهندسية المشرفة على متابعة اعمال التيار الكهربائي أفادت بمراسلتها الشركة المعنية في كوريا لتوريد المولدات الكهربائية للتعجيل في عملية إطلاق التيار الكهربائي تحت اشراف ادارة التنفيذ في المؤسسة السكنية متوقعة أن يتم تشغيلها تدريجيا ابتداء من الربع الأول من العام 2019.

وبين أبل أن الأعمال الموقعية للمشروع انتهت من التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لربط الخدمات العامة التي تم الانتهاء منها مثل «شبكة مياه الامطار والصرف الصحي اضافة إلى خطوط المياه العذبة والمعالجة» إلى جانب التنسيق لربط المشروع مع الطرق الحديثة التي تنوي وزارة الأشغال تنفيذها.

وحول المشاريع القائمة التي تقوم المؤسسة السكنية على تنفيذها حاليا اشار أبل إلى أن هناك متابعة حثيثة لتخصيص مشروع خيطان الجنوبي، وجنوب عبدالله المبارك إلى جانب الانتهاء مما تبقى من قسائم جنوب المطلاع، لافتا إلى أن قضية تحديد أسعار قسائم خيطان لم تحسم بعد وهي على جدول أعمال اللجنة الاقتصادية التابعة لمجلس الوزراء وسيتم حسمه قريبا.

وعن تحويل أعمال البنية التحتية وتحديثها في خيطان، أفاد بأن الحكومة ستقوم بمناقشة الأمر من خلال استدعاء الجهات المعنية واقرار الطريقة الأنسب في التعامل معها بما يوافق حاجات المنطقة والمواطنين والتسريع بتسليمها لهم وبناء القسائم السكنية.وأعلن ابل أن «السكنية» وقطاع التخطيط والتصميم يعملون على قدم وساق لتنفيذ مشروع مساكن المنخفضة التكاليف الذي يعتبر من أضخم المشاريع مؤكدا أنه سيتم طرحه للتنفيذ خلال السنة المالية الحالية إلى جانب طرح مشاريع من «باع بيته» وهو تأكيد لالتزام طواقم العمل في المؤسسة بالجدول الزمني لأعمالها والوعود المقدمة لحل القضية الإسكانية وملفاتها.

نسب إنجاز في «غرب عبدالله المبارك»

٭ 98% أعمال الطرق منتهية.

٭ الانتهاء من شبكة مياه الامطار بشكل كامل.

٭ الانتهاء من اعمال الصرفي الصحي.

٭ 88% نسبة تمديد شبكة المياه العذبة والمعالجة.

٭ 10.3%‏ نسبة انجاز شبكة الراي - ملتزم بالجدول الزمني.

٭ 60%‏ حفر عبارات الكهرباء.

٭ 52%‏ اعمال شبكة الهاتف.

٭ 97% الانتهاء من جميع محولات الكهرباء الثانوية.