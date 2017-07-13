قبيلتا قحطان والزعوب كرمتا فلاح الهاجري



فرج ناصر

هذا الرجل اطلق عليه عقيد الجزيرة وفارسها، قاتل متطوعا مع المقاومة اليمنية في منطقة الجوف وكذلك شارك في صفوف الجيش الوطني وقاتل في الصفوف الأمامية بماله ونفسه وتطوعا منه ورغبة لمساندة إخوانه في اليمن وذلك من أجل عودة الشرعية وشارك في عدة جهات أبرزها سدبا والغيل وصبرين والمتون.

انه المواطن الكويتي فلاح بن راس بن شافي الهاجري.

يقول الهاجري ان مشاركته جاءت تلبية لنداء الدم العربي والإسلامي لذلك شارك في الاقتحامات التي داهمت ميليشيات الحوثي وعبدالله صالح بالإضافة إلى انه قاد مجموعة من المقاتلين وسيطروا على مواقع كانت تحت يد الانقلابيين، أضف إلى ذلك مشاركته ضمن اللواء 101 المدرع الذي حقق من خلاله وزملاءه العديد من البطولات والانتصارات في منطقة الجوف.

وأوضح الهاجري انه استقال من عمله في القطاع الخاص من أجل الدفاع عن التراب العربي ولمدة عامين قضاها محاربا مع المقاومة والجيش الوطني في الجوف وشارك مع زملائه المقاتلين في معارك كثيرة محققا انتصارات كثيرة وممثلا بلاده الكويت ومستذكرا مواقف الكويت في العديد من المشاركات وكذلك الحروب العربية، مؤكدا انه أراد ان تكون له وقفة مع اخوة الدم المثابرين على جبهة القتال وان يكون له تواجد هناك.

ونفى الهاجري انتماءه إلى أي حزب أو ايديولوجية، مؤكدا انتمائه إلى راية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وتحت لواء المملكة العربية السعودية التي تسعى إلى تحرير اليمن من ويلات ودمار الانقلابيين.

وقال انه شارك مع قوات التحالف ومع الشرعية ضد الانقلابيين منذ عامين عندما ذهبت إلى اليمن وكنت اطمح بالموقف الطيب كما انني شاركت في مآرب الجوف حيث تم تحرير مناطق لبنات والاكشع ودخلنا عاصمة الجوف الحزم وانتصرنا ودير سدبا وكذلك جبال الرحالة وانتصرنا وكنت أول مقاتل يصعد الجبل بشهادة زملاء القتال.

وأضاف: استلمت قيادة احدى السرايا وتم الهجوم علينا حيث أعطيت أوامر بالهجوم على الحوثيين وتم الانتصار عليهم والسيطرة على جبال السفينة (شعيب كامل).

وأوضح انه تم تكريمه من قبائل عدة من فحطان والزعوب واعطاه قائد الفرقة 101 رتبة عقيد تقديرا لجهوده كذلك تم تكريمه من محافظ الجوف وتم نقله من لواء 101 إلى لواء النصر برتبة عميد.

واختتم الهاجري كلامه مشيرا إلى انه تعرض لإصابة في الوجه والظهر جراء شظايا في إحدى المعارك ولكن هذه الاصابة لم تثنه عن مواصلة القتال هناك حتى عودته إلى الكويت قبل شهر.

وفي الختام شكر أبناء الجوف اليمنية الكويت الشقيقة على مواقفها التاريخية الصادقة مع الشعب اليمني والهاجري مثالا على ذلك وهو الذي يقاتل مع المقاومة في الصفوف الأمامية بماله وتطوع للقتال برغبته.

وقد شارك الهاجري في تحرير الجوف وله الفضل في تحرير جبل الريحانة ويمتلك صفات حميدة لم تجدها إلا في نوادر من الرجال وشارك بماله ونفسه وسلاحه.