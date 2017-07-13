بدر السهيل

حملت لجنة المرافق العامة البرلمانية مقاول جسر المنقف المسؤولية عن حادثة غرق النفق، كما قررت تعويض ٢٤ مواطنا متضررا على حساب المقاول نفسه.



وقال مقرر اللجنة النائب ماجد المطيري، في تصريح صحافي عقب الاجتماع الذي عقد امس، إن اللجنة استكملت مناقشة تكليف المجلس بالتحقيق في عجز البنية التحتية عن استيعاب الأمطار التي شهدتها البلاد مساء الجمعة الموافق 24 مارس الماضي، والتي كشفت خللا في شبكة تصريف مياه الأمطار وغرق بعض الأنفاق والطرقات والمنازل الخاصة، حيث اطلعت على التقرير النهائي لوزارة الأشغال بشأن غرق جسر المنقف.‏‫