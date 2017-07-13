استقبل محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود بمكتبه مراقب المناخ بالإدارة العامة للطيران المدني لشؤون خدمات الملاحة الجوية د. حسن الدشتي.

حيث أهدى المحافظ نسخة من كتاب «البلاغ الوطني الأول للكويت الخاص باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيير المناخ»، ونسخة أخرى من كتاب «أطلس للرياح» الأول للكويت.

وأكد الشيخ فيصل الحمود خلال اللقاء على أهمية تناول الباحثين والمؤرخين لكل الأمور المتعلقة بالكويت وتوثيقها، مع الحرص على نشرها بين أوساط الجيل الحالي، مشيدا في الوقت ذاته بما تضمنه الكتابان من معلومات قيمة ودراسات مفيدة، متمنيا للمؤلف دوام التوفيق والنجاح.