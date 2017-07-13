استقبل مدير مركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية د.عبدالنبي الغضبان ومدير إدارة العمليات في المركز ورئيس لجنة المبادرات الحكومية د.عفاف الناصر وفدا يضم كلا من مها الباتل مدير إدارة المختبرات والبحوث الحيوانية في الهيئة للزراعة والثروة السمكية ود.عبدالله الزيدان مدير إدارة المحافظة على التنوع الاحيائي من الهيئة العامة للبيئة ود.محمد السعيدان ممثلا عن وزارة الصحة، وذلك بحضور عدد من الباحثين والعلميين في المعهد، وتم أثناء اللقاء مناقشة عدد من القضايا العلمية والبحثية، وبحثا تبادل المعلومات والخبرات بينهم، حيث أكد د.عبدالنبي الغضبان استعداد المعهد التام لتقديم كل ما يلزم من استشارات وأبحاث ودراسات علمية، تساهم في حل المشكلات التي تهدد البيئة، مؤكدا على أن المعهد حريص على التعاون مع المؤسسات الحكومية فيما يحقق المصلحة المشتركة، في سبيل المحافظة على البيئة والتصدي لمشكلاتها.

وذكر د.الغضبان أن هناك لقاءات علمية متواصلة ما بين المعهد والمؤسسات الحكومية المختلفة، لتبادل الخبرات العلمية ويحقق النتائج المثمرة، مشيرا إلى أن مثل هذه الزيارات واللقاءات من شأنها زيادة أواصر التعاون بين الجانبين لما فيه مصلحة الطرفين.

واستعرض الباحثين في المعهد أهم مشاريع المركز البحثية وانجازاته المهمة على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، وأكدوا على ضرورة التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات الحكومية، مما ينعكس إيجابيا على البحث العلمي في الكويت.

وفي نهاية الزيارة قام الوفد بجولة في المعهد شملت عددا من مرافق ومختبرات الإدارات العلمية، وعبر الوفد عن سعادته الكبيرة بزيارة المعهد، مؤكدا أن هذا الصرح العلمي من المؤسسات العلمية التي تفخر بها الكويت للطاقات العلمية والبحثية الماهرة التي يضمها، متمينا استثمار هذه الطاقات لما فيه رفعة شأن الكويت.