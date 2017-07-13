حنان عبد المعبود

اعلن الناطق الرسمي لمنطقة العاصمة الصحية والمستشفى الأميري د. رائد سيد هاشم بأن المستشفى الأميري بصدد البدء بالعمليات الإنشائية الرامية لربط مبنيي المستشفى الأميري، وهما المبنى الحالي ومبنى التوسعة الجديد، حيث سيتم القيام بأعمال الحفر والبناء لإقامة نفق وجسر يصلان بين المبنيين وعليه سيتم إغلاق الشارع الفاصل بين المبنيين ابتداء من صباح يوم الجمعة 14 الجاري، وإغلاق أحد مداخل قسم الطوارئ الحالية وهو مدخل طوارئ الأطفال وملاحظة الرجال، وسيتم تحويل مسار المركبات في هذا الشارع حول المبنى الجديد ليصل إلى مدخل الطوارئ الآخر المقابل للعيادات الخارجية، والذي كان مخصصا سابقا للإصابات وملاحظة النساء، حيث سيكون هو مدخل قسم الطوارئ الرئيسي هناك خلال الفترة القادمة.

كذلك سيتم تغيير مدخل العيادات الخارجية إلى البوابة المقابلة لمركز أسنان المستشفى الأميري عوضا عن المدخل الحالي والمقابل لبوابة قسم الطوارئ.

وسيكون بإمكان المركبات تنزيل ركابهم ومرافقيهم من السيدات والسادة الزوار والمراجعين الكرام للمبنى الرئيسي وأجنحة المستشفى المختلفة من النقطة المخصصة لتنزيل الركاب في الجزء الذي سيظل مفتوحا من الشارع الفاصل بين المبنيين أمام البقالة المعروفة سابقا، أو من خلال تنزيل ركابهم في المواقف الحالية أمام المستشفى ومن ثم ركن المركبات إما في ذات المواقف أو في الساحات المحيطة بالمستشفى.

وأسرة منطقة العاصمة الصحية والمستشفى الأميري تود في هذه المناسبة أن تعتذر من السيدات والسادة المرضى والمراجعين الكرام عن الازعاج وأعمال الإنشاء والتحويلات في حركة المرور والمشاة والمداخل للمستشفى الأميري خلال الفترة القادمة والتي من المتوقع أن تأخذ فترة تقل عن السنة، ونرجو أن تكون النتائج النهائية في توسعة وتحديث المنشآت التابعة للمستشفى لمرضانا ومراجعينا الكرام أملا لنا خلال هذه الفترة من أعمال البناء، وذلك بهدف توفير أفضل الخدمات على المدى البعيد.



كذلك نعتذر من السيدات والسادة المرضى والمراجعين الكرام عن نقص الأماكن المتوافرة لمواقف السيارات حول المستشفى في الوقت الحالي، وذلك بسبب ضيق المساحات المتوافرة للمستشفى، ونطمح لزيادة الطاقة الاستيعابية لهذه المواقف وتوفير خدمة ركن المركبات خلال الفترة القادمة.

ولأي استفسار أو اقتراح أو شكوى، نرحب بكم دائما في مكتب خدمة المواطن في إدارة المستشفى، ونتطلع دائما لتوفير أفضل الخدمات الصحية لكم.