أعلنت الادارة العامة للطيران المدني أمس توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع نظيرتها في هنغاريا بغية تحديث الترتيبات التشغيلية المشتركة ومواكبة التطورات العالمية في صناعة النقل الجوي فضلا عن تلبية احتياجات الناقلات الوطنية.

وقال المدير العام للإدارة م. يوسف الفوزان في تصريح صحافي، إن الاتفاقية تنسجم مع تحديث سياسة «الطيران المدني» لفتح الاجواء وتشجيع شركات الطيران العالمية على زيادة رحلاتها الجوية الى الكويت فضلا عن ربط مطار الكويت الدولي بأكبر عدد من المطارات الدولية من خلال شبكة عالمية للخطوط الجوية.

وأضاف الفوزان ان الاتفاقية ستعزز من حركة النقل الجوي والتبادل التجاري المشترك، فضلا عن اتاحة خيارات جديدة ومتنوعة لخدمة المسافرين بين البلدين الصديقين.

وأوضح ان الاتفاقية نصت على اضافة ترتيبات تشغيلية تمكن الناقلات الوطنية في البلدين من تشغيل اي عدد من الرحلات المباشرة للركاب والشحن الجوي دون اي قيود تشغيلية وبأي نوع من الطائرات.

وأفاد بأن الاتفاقية ستسمح كذلك للناقلات الجوية الوطنية بالدخول في ترتيبات تعاون تجاري بما في ذلك ترتيبات الرمز المشترك.