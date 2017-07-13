أكد رئيس جمعية المحامين ناصر الكريوين دعم وتأييد البيان الصادر عن منظمات المجتمع المدني الكويتية دعما لمساعي صاحب السمو الأمير - في رأب الصدع بين الإخوة والأشقاء.

وقال إن جمعية المحامين بالتعاون والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني الكويتية تدعم كل المساعي الحميدة التي يبذلها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في رأب الصدع بين الإخوة والأشقاء في الأزمة الراهنة، وتنظر لمساعي سموه بكل الإجلال والتقدير، والتي تعكس حكمة سموه في معالجة هذا الملف الشائك، وتعلي من تعزيز الأواصر التاريخية التي تربط بين دول الخليج العربية، وطبيعة المستقبل المشترك الذي يجمع بينها.

وأضاف الكريوين: إننا في جمعية المحامين بالتعاون والتنسيق مع إخواننا في منظمات المجتمع المدني نساند وبقوة موقف الكويت الرامي إلى إعادة لحمة الصف الخليجي، مؤكدين أن ذلك الموقف إنما ينبع من حرص الكويت الشديد على وحدة الصف العربي والخليجي، وإيمانها الراسخ بأن متانة العلاقات الخليجية المشتركة كفيلة بتحقيق التكامل في كل الميادين، إضافة إلى معالجة أي خلاف فيما بينها.

وأشار الكريوين: لقد دعونا من خلال بياننا المشترك إلى ضرورة التمسك بالثوابت، وإعمال صوت العقل، وتغليب المصالح المشتركة، مؤكدين أن البيت الخليجي الواحد يتسع للجميع، وأن في حكمة الزعماء والقادة الخليجيين والعرب ما يبشر بعبور هذه الأزمة في القريب العاجل وعودة العلاقات بين كافة الأطراف إلى سابق عهدها.

واختتم الكريوين: وإننا إذ نعرب عن ثقتنا الكاملة في المساعي الحثيثة التي يبذلها قائد الإنسانية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في معالجة الأزمة الراهنة، لنؤكد على أن السبيل الأمثل لرخاء شعوب المنطقة، والحفاظ على مكتسباتها، وضمان الاستقرار لها هو الحفاظ على وحدة الصف، والعمل على تقريب وجهات النظر، رافضين - في الوقت نفسه - كل صور الانتقاص أو التقليل من دور الوساطة الكويتية، وبخاصة أنه لا وقت لأصحاب الأجندات الخاصة والأصوات المغرضة.