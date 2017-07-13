كريم طارق

كرم نائب المدير العام لحماية القوى العاملة عبدالله المطوطح عددا من الجهات الخيرية والتطوعية بمناسبة مساهمتهم في يوم «روح العطاء» وهو أحد أنشطة حملة تعزيز العمل اللائق الذي أقيم في مركز ايواء العمالة الوافدة.

أشاد المطوطح بجهودهم المتميزة في تحقيق الغاية السامية والمرجوه من يوم «روح العطاء» وهو تيسير العمل الخيري الكويتي الإنساني داخل الكويت، لإبراز وجه الكويت الإنساني المشرق، مشيرا إلى أن إدارة العلاقات العامة والإعلام قدمت أقصى درجات التعاون وبمساهمة الجهات الخيرية والتطوعية لإنجاز هذا العمل بكل إخلاص وتفاني كون أن العمل الخيري جزء لا يتجزأ من مسؤوليتنا الاجتماعية وخدمتنا للمجتمع.

وتوجه المطوطح بالشكر الى ممثلي الجهات الخيرية والتطوعية على هذه المبادرة الطيبة التي جمعت الجهات الخيرية والتطوعية لتكريم نموذج مشرف من الشباب الكويتي المتفاني في عمله.

وفي كلمتها أشادت مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام اسيل المزيد بروح التعاون بين الجهات الخيرية والتطوعية والمؤسسات الحكومية، مؤكدة أن ذلك يعزز حماية وتحصين العمل الخيري.

وتم تكريم كل من جمعية النجاة الخيرية، مركز العمل الإنساني للدعم القانوني، مركز الشباب التطوعي VNUKS، فريق كسوة الخير التطوعي، مجموعة سند الإنسانية، وشركة فوتون ميديا للدعاية والإعلان.