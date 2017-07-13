بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح مع وفد حكومي صيني سبل تعزيز العلاقات الثنائية لاسيما في مجال التعاون الاقتصادي.
وقالت الوزيرة الصبيح لـ «كونا» ان اللقاء الذي عقد بمقر الأمانة العامة للتخطيط والتنمية والتنمية جاء بهدف الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية المشتركة الى مستويات جديدة.
وأضافت الصبيح ان اللقاء الذي ضم عددا من كبار الخبراء الصينيين في مختلف المجالات تطرق أيضا إلى بحث سبل تعزيز ودعم اهم القطاعات الاقتصادية التي تحمل مجموعة من الفرص الواعدة بمجال العمل المشترك.