أشاد رئيس مجلس الإدارة المدير العام لـ «كونا» رئيس اتحاد وكالات الأنباء العربية الشيخ مبارك الدعيج بالعلاقات الكويتية - المصرية.

وقال الشيخ مبارك في اثناء زيارته والوفد المرافق إلى مقر الهيئة العامة للاستعلامات ان الكويت تستذكر دائما المواقف المشرفة لمصر مشيرا الى مساهماتها في المجالات التعليمية والصحية وغيرها من المجالات الحياتية.

وأشاد بالجهود «المقدرة» للهيئة العامة للاستعلامات في تسهيل عمل الإعلاميين في جمهورية مصر العربية وكذلك ما تقدمه لإيضاح الصورة عن العالم العربي خارج مصر مؤكدا في الوقت ذاته أهمية التواصل مع وسائل الإعلام العالمية لتصحيح المعلومات عن العالم العربي وتوضيحها.

كما اعرب عن ترحيبه بزيادة التعاون القائم مع الهيئة العامة للاستعلامات وتفعيل الاتفاقيات بين الطرفين.

من جانبه اشاد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات د. ضياء رشوان بدور وكالة الأنباء الكويتية (كونا) وتجربتها الطويلة والثرية وكذلك رئاستها لاتحاد وكالات الأنباء العربية والمسؤوليات الملقاة على عاتقها.

وأعرب عن أمله في زيادة التعاون مع (كونا) لاسيما في مجال الربط الإلكتروني بين موقع الوكالة والهيئة داعيا المثقفين والكتاب الكويتيين للمشاركة في اصدارات الهيئة ودورياتها «معتبرا ان هذه الاصدارات تخضع للتحكيم وتطرح قضايا تهم الوطن العربي».

واتفق الجانبان على تفعيل اتفاقية التعاون المبرمة بين (كونا) وهيئة الاستعلامات من عام 2007 كما وجه الشيخ مبارك الدعوة لرئيس الهيئة لزيارة الكويت.