نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم الخميس، عن مصادر روسية أن هناك مساع روسية- أمريكية لتشكيل مجلس عسكري يضم الحكومة السورية والمعارضة.

وأضافت المصادر أن المجلس المرتقب "سيقوم بمهام عدة في المرحلة الانتقالية، بما في ذلك التصدي للإرهاب".

وتابعت المصادر أن "التحول الجذري في التسوية السورية وإنجاز اختراقات في مسار جنيف، يرتبط إلى حد كبير بالتعاون بين موسكو وواشنطن".

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع من العاصمة الكازاخية آستانة، أن "الجميع ينتظر مصير التعاون الأمريكي - الروسي في سورية الذي من شأنه أن يخلق

تغيرات جذرية عسكرية على المشهد، وهو ما سينعكس بدوره على جدول مفاوضات جنيف".

وعبر المصدر ذاته عن قناعته أن "بعض التحولات قد تحدث خلال أو عقب الجولة القادمة من مفاوضات آستانة المتوقعة في أغسطس المقبل، حيث

يرجح الإعلان عن اتفاق نهائي حول مناطق خفض التصعيد، وهو ما يعني خلق واقع ميداني جديد".

يأتي هذا بينما لم يأت اليوم الثالث من المحادثات السورية - السورية في جنيف أمس، بأي جديد على صعيد المفاوضات، باستثناء استكمال الجهود لتوحيد

رؤية المعارضة حول المرحلة الانتقالية.