أعلنت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن تواصل الحملات التي ينفذها فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة بالعاصمة على المخازن بمنطقة الشويخ والتي أسفرت عن مصادرة وإتلاف 4 أطنان و806 كجم من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية إلى جانب غلق مخزن.



وبدوره أكد رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة العاصمة، زيد العنزي، أن الحملة التي نفذها الفريق أسفرت عن مصادرة واتلاف 4 أطنان و806 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي اشتملت على 3 أطنان و 600 كجم من المواد الغذائية عبارة عن مخللات بأحد المخازن وتم غلقه إداريا ،وطن و206 كجم من الدجاج تم إتلافها بناء على طلب صاحب البراد بعد تقدمه بكتاب لفريق طوارئ وذلك بعد الكشف على 22 براداً .



وتابع العنزي قائلاً إن المفتشين قاموا بإزالة خيمتين بمنطقة جابر الأحمد بعد انتهاء المدة القانونية للإنذارات التي تم توجيها لهم، إلى جانب توجيه إنذار عقار لمركز شباب بمنطقة الفيحاء لوجود قواطع داخلية بناء على شكوى عبر مواقع التواصل ، لافتا إلى أن أصحاب المنازل بمنطقة جابر الأحمد استجابوا وقاموا بإزالة 3 أسوار حديدية من قبلهم قبل انتهاء المدة القانونية للإنذارات .

وشدد العنزي على أصحاب المخازن بالتقيد باللوائح وأنظمة البلدية ، لافتا إلى أن مفتشي فريق الطوارئ سيقومون بتكثيف الحملات لرصد أي مخالفة واتخاذ الاجراءات القانونية بحقها.



ومن جانبها دعت إدارة العلاقات العامة الجميع في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية بعدم التردد بالاتصال على الخط المباشر (1844448) أو عبر مواقع التوصل الاجتماعي لبلدية الكويت (@kuwmun) وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها على الفور.