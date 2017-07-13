كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت، عن تحقيق العديد من الإنجازات لفريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة الجهراء خلال حملة صحتك أمانة والتي أسفرت عن إتلاف 600 كجم من المواد الغذائية وتحرير63 مخالفة وإزالة 37 تعدياً على أملاك الدولة.



وفي هذا السياق أكد رئيس فريق الطوارئ محافظة الجهراء، علي القويضي، أن حملة صحتك أمانة مشرّفة للبلدية وإنجاز لكل بلديات المحافظة وتبين حرصهم على صحة المواطن والمقيم وذلك حسب تعليمات مدير عام البلدية م. أحمد المنفوحي و حرصه على نجاح هذه الحملة .



ومن هذا المنطلق صرح القويضي عن إحصائية الحملة والتي أسفرت عن إتلاف 600 كجم من المواد الغذائية وتحرير63 مخالفة وإزالة 37 تعدياً على أملاك الدولة وإزالة 87 إعلاناً مخالفاً وتلقي 30 شكوى هاتفية ورفع 16سيارة مهملة.



دعت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت جميع المواطنين والمقيمين في حال وجود إي استفسار أو شكوى تتعلق بالعمل البلدي بعدم التردد بالاتصال على الخط المباشر (1844448) والذي يعمل على مدار الساعة أو التواصل عبر المواقع التواصل الاجتماعي للبلدية [email protected] لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها على الفور .