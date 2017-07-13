استقبل رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الخارجية، الشيخ صباح الخالد، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ريكس تيلرسون في قصر بيان اليوم الخميس.

واستعرض الجانبان الجهود المبذولة لحل الخلاف الخليجي ونتائج الجولة التي يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي في المنطقة.

كما جدد الوزير تيلرسون التشديد على أهمية دور الوساطة التي تقوم بها دولة الكويت ودعم بلاده الكامل لجهود ومساعي صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لحل الأزمة.

وحضر اللقاء نائب وزير الخارجية خالد الجارالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير الشيخ الدكتور أحمد الناصر ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.