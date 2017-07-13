وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، اتفاقية قرض مع جمهورية المالديف بقيمة 3.6 مليون دينار كويتي (نحو 2ر12 مليون دولار أمريكي) للإسهام في تمويل مشروع حماية الساحل الشرقي لجزيرة فومولا.

وقال الصندوق في بيان صحافي اليوم الخميس، إن المشروع يهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جمهورية المالديف من خلال تحسين الأحوال المعيشية للسكان في جزيرة فومولا التي تعد إحدى الجزر الرئيسية في البلاد من خلال حماية الساحل الشرقي للجزيرة من أثر الأمواج.

وأوضح أن المشروع يتكون من إنشاء حائط من الركام الصخري يبلغ إرتفاعه حوالي 8ر2 متر بطول يمتد إلى 3 كيلومترات على بعد من 10 إلى 30 مترا من الساحل كما يشمل على أعمال إكساء الشاطئ بالرمال المناسبة في الأماكن المتأثرة بالنحر إضافة إلى توفير الدعم المؤسسي والخدمات الاستشارية للتصميم والإشراف على المشروع.