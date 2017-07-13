توقع رئيس قسم التنبؤات الجوية بإدارة الأرصاد الجوية ،عبدالعزيز القراوي، أن يسود البلاد طقساً رطب نسبيا خلال عطلة نهاية الأسبوع مع تحول الرياح إلى جنوبية شرقية.

وقال القراوي إن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي تصاحبه رياح شمالية غربية تنشط على فترات مثيرة للغبار في المناطق المكشوفة حتى الساعات الاولى من مساء اليوم الخميس ثم تتحول الرياح إلى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة غدا وبعد غد.

وأوضح أن الرياح الجنوبية الشرقية تصاحبها كتلة هوائية رطبة نسبيا قادمة من الخليج العربي مع فرصة لتكون الضباب الخفيف في الساعات المتأخرة من الليل كما تظهر بعض السحب العالية خلال معظم هذه الفترة.

وذكر أن الطقس الليلة يكون حارا نسبيا والرياح شمالية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها بين 8 و 28 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة الصغرى المتوقعة بين 30 و 32 درجة مئوية والبحر يكون خفيفا إلى معتدل الموج يتراوح ارتفاعه من قدم الى أربع أقدام.