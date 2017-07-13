أعلنت رئيس مجلس ادارة مبرة السعد للمعرفة والبحث العلمي الكويتية الشيخة فادية السعد اليوم الخميس عن إطلاق البرنامج الصيفي لمبادرة ابتكار الكويت (نادي شيوخة) الذي يعتمد على أسس التعلم بطريقة اللعب في استغلال وقت الفراغ.

وقالت الشيخة فادية أن المبرة تقوم على تمكين المرأة من خلال الاستثمار بفتيات اليوم واكتشاف مواهبهن وصقلها وتنميتها لمواكبة التقدم الحضاري بما يعود بالنفع عليهن وعلى مجتمعه مستقبلا وبناء جيل من القتيات قادرات على تحمل المسؤولية.

وأوضحت ان (نادي شيوخة) الصيفي الذي حقق نجاح لافت للنظر في عامه الأول يهدف بالدرجة الأولى إلى استغلال وقت فراغ طالبات مراحل الروضة والابتدائية والمتوسطة من خلال التعلم بطريقة اللعب وتنظيم رحلات مسلية تحت إشراف كادر نسائي متخصص اضافة الى اكتشاف مهاراتهن العلمية والعمل على صقلها.

وذكرت أن مبادرة (ابتكار الكويت) تعمل على ترجمة الكلمات السامية لسمو امير البلاد التي يحث فيها مؤسسات الدولة على الاهتمام بالشباب مشيرة الى ان المبادرة قدمت في هذا الإطار برامج ومسابقات متنوعة على مدار العام لاستثمار أوقات فراغ الفتيات ومنها (نادي شيوخة) الصيفي.

وأوضحت ان مبادرة ابتكار الكويت التابعة لمبرة السعد للمعرفة والبحث العلمي هي مبادرة كويتية تستلهم مبادئها من أمير الإنسانية الشيخ صباح الأحمد وتسير على نهجه في نشر العلم والثقافة ومواكبة التقدم الحضاري.

ولفتت الى انها تعنى في الطالبات في مجال البحث العلمي والموهبة وتسعى لتمكين امرأة الغد عن طريق الاستثمار في طالبات اليوم من خلال اكتشاف مواهبهن وصقلها وتنمينها بما يعود بالنفع عليها وعلى مجتمعها محليا وإقليميا.

وقالت ان التعاون المثمر واستغلال طاقات الشباب في العمل بالمبادرة ينعكس ايجابا على مستوى الطالب وعلى المجتمع بأسره لافتة الى أن المبادرة تقوم بتدريب الطالبات على العمل الإداري والإعلامي والتربوي واكتشاف مواهبهن وصقلها وتنميتها لمواكبة التقدم الحضاري بما يعود بالنفع عليهن وعلى مجتمعهن.

ودعت الشيخة فادية السعد الى ضرورة استثمار الشباب باعتبارهم طاقة الأمم وقادة المجتمعات نحو تحقيق التنمية مشددة على أن دورهم لا يستهان به لأنهم الشريحة الأكبر في المجتمع خاصة أن الكويت أمام تحديات عصر يتطلب الإبداع والابتكار والشراكة وحسن القيادة والمسؤولية المشتركة لمستقبل يليق بهذا الجيل والأجيال القادمة.

بدورها قالت مدير عام مبادرة (ابتكار) الدكتورة فاطمة الهاشم في تصريح مماثل ان (نادي شيوخة) الصيفي يهدف إلى شغل وقت فراغ الطالبات من عمر 4 سنوات إلى 14 سنة ويتضمن أنشطة تربوية ذات طابع إبداعي والتعلم بطرق اللعب والممارسة مبينة ان متدربات (مشروع تدريب الطلبة) وخبيرات تربويات يشرفن على أنشطة الفتيات.



وذكرت ان البرنامج الصيفي يحتوي على رحلات ترفيهية، ويتضمن العديد من الفعاليات الهادفة لصقل مهارات الفتيات تحقيقا لأهداف النادي الرامية إلى إيجاد جيل واع من الشباب يقدر قيمة العمل ويعرف كيف يستثمر قدراته الإبداعية في خدمة نفسه ووطنه.