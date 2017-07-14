فرج ناصر

قال الوكيل المساعد لقطاع الطرق بوزارة الأشغال م.أحمد الحصان إن نسبة الإنجاز في طريق بحيث بلغت ‎%‎5 من أعمال المشروع، ومن المتوقع أن تقفز هذه النسبة خلال الشهر القادم إلى ‎%‎7.

وأضاف الحصان خلال الجولة التي قام بها لتفقد أعمال المشروع، والذي يقع في شمال الكويت أن طول الطريق يبلغ 27 كيلو مترا ويحتوي على أربعة تقاطعات وجسور وثلاث حارات بالاتجاهين، مؤكدا انه جار تجهيز الطريق من الشمال للجنوب.

وقال إنه جار تنفيذ أعمال صب قواعد الجسور ومن المنتظر أن يتم إنجازه قبل مدته التعاقدية والتي تبلغ 3 سنوات، مشيرا إلى أن المشروع سيتم الانتهاء منه نهاية عام 2019 وذلك وفق البرنامج الزمني المعمول له.