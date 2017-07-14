وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اتفاقية قرض مع جمهورية المالديف بقيمة 3.6 ملايين دينار (نحو 12.2 مليون دولار أميركي) للاسهام في تمويل مشروع حماية الساحل الشرقي لجزيرة فومولا.

وقال الصندوق في بيان صحافي أمس الخميس إن المشروع يهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جمهورية المالديف من خلال تحسين الأحوال المعيشية للسكان في جزيرة فومولا التي تعد إحدى الجزر الرئيسية في البلاد من خلال حماية الساحل الشرقي للجزيرة من أثر الأمواج.

وأوضح أن المشروع يتكون من إنشاء حائط من الركام الصخري يبلغ إرتفاعه حوالي 2.8 متر بطول يمتد إلى 3 كيلومترات على بعد من 10 إلى 30 مترا من الساحل كما يشمل على أعمال إكساء الشاطئ بالرمال المناسبة في الأماكن المتأثرة بالنحر إضافة إلى توفير الدعم المؤسسي والخدمات الاستشارية للتصميم والإشراف على المشروع.

وأوضح أن هذا القرض يعد الـ13 الذي يقدمه الصندوق إلى جمهورية المالديف حيث سبق أن قدم لها 12 قرضا بقيمة 39.5 مليون دينار كويتي (أي بنحو 134.3 مليون دولار أميركي) لتمويل مشاريع مختلفة فضلا عن إعطاء 8 منح بقيمة 1.39 مليون دينار (نحو 4.5 ملايين دولار) مخصصة لأغراض مختلفة بما فيها دراسات الجدوى.

ووقع الاتفاقية نيابة عن جمهورية المالديف وزير المالية والخزينة أحمد مناور وعن الصندوق الكويتي نائب المدير العام هشام الوقيان وبحضور سفير الكويت لدى جمهورية سريلانكا والمحال إلى المالديف خلف بوظهير والمدير الإقليمي لدول شرق وجنوب آسيا والمحيط الهادي وليد البحر.