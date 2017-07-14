بشرى شعبان

أكد المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة أحمد الموسى أن الهيئة مستمرة في تجديد أذونات العمل حسب القرار 839/ ق لسنة 2015 بشأن تنظيم العمل في القطاع الأهلي والقطاع النفطي، وأنه لم يطرأ عليه أي تغيير بهذا الشأن.

وذكر الموسى أن ما تمت الإشارة إليه بإحدى الصحف من وجود توجه لمنع إصدار إذن عمل لمن أمضى 18 عاما في البلاد يعد خبرا عاريا عن الصحة، وأن الهيئة العامة للقوى العاملة لم تتطرق أبدا إلى هذا الموضوع، وأن قراراتها التي تتعلق بتنظيم سوق العمل يتم نشرها بالجريدة الرسمية لإعلام الكافة حيث تعد قرارات تنظيمية تتعلق بالمصلحة العامة، فضلا عن أنه في حالة الشروع في وضع أي قرارات من هذا القبيل يتم من خلال آلية محددة، ويسبقها دراسات دقيقة من ذوي التخصص، وهو الأمر الذي لم يحدث في شأن الخبر المنشور، كما أن الهيئة العامة للقوى العاملة حريصة على التواصل مع الجميع للرد على أي استفسارات تتعلق بسوق العمل بوجه عام.