أعلنت وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية عن تشكيل لجنة المناصحة وتوجيه الأئمة والخطباء في قطاع المساجد بالوزارة بهدف تقييم المستوى الفني والعلمي لهم.

وقالت الوزارة في بيان صحافي أمس الأول إن تشكيل اللجنة جاء وفق قرار إداري أصدره وكيل الوزارة م. فريد عمادي وتختص بتقييم المستوى الفني والعلمي للأئمة والخطباء من خلال حضور المحاضرات وسماعها ومناصحة الأئمة والخطباء فكريا وعلميا والتوجيه المناسب للامام والخطيب متى ما تطلب الأمر ذلك.

وذكر البيان أن اللجنة تهدف كذلك الى تنمية مهارات الأئمة والخطباء من خلال إجراء دورات علمية والتنسيق مع مكتب الشؤون الفنية وتقييم خطبة الجمعة والخطيب من حيث الإعداد والمهارات وحسن التحضير والإلقاء وتعزيز الدور الإيجابي للامام من الناحية الاجتماعية فضلا عن تقديم المقترحات العلمية والدعوية المناسبة للأئمة والخطباء.

وأكد السعي إلى التنسيق والتعاون مع إدارات المساجد في المحافظات لتحقيق الاهداف المرجوة والاستفادة من التجارب الناجحة للأئمة والخطباء وتعميمها وتبادل الخبرات الدعوية العلمية والمشاركة في حل المشكلات التي تواجه الإمام والخطيب في كل محافظة.