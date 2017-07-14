ليلى الشافعي

استقبلت الأمانة العامة للأوقاف وفد مديري مكاتب الدعوة في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك للإطلاع على تجربة الأمانة العامة للأوقاف في مجال الوقف وكل ما يتعلق بشؤونه بما في ذلك التعرف على طبيعة عمل إداراتها ووحداتها المختلفة.

وقد تضمنت الزيارة استعراضا لجهود الأمانة في مجال الدعوة للوقف والقيام بكل ما يتعلق بشؤونه، من خلال عرض قدمه مدير إدارة الإعلام والتنمية الوقفية بالأمانة العامة للأوقاف حمد جاسم المير، باعتبارها الإدارة المسؤولة عن الإعداد والتخطيط والتنفيذ للعديد من البرامج الإعلامية التي تعزز الصورة الذهنية الإيجابية للأمانة العامة للأوقاف، ولدور الوقف التنموي من خلال التعريف بأنشطتها ومشاريعها الوقفية.

حيث تناول المير بالتفصيل اختصاصات الإدارة في مجال العلاقات العامة والإعلام والتسويق وخدمة الواقفين والتواصل مع الجمهور الداخلي والخارجي، سعيا من الأمانة العامة للأوقاف إلى التوعية بأهمية الوقف ودوره الرائد تاريخيا في خدمة الفرد وتنمية المجتمعات، إضافة إلى جهود نشر التجربة الوقفية للأمانة.

كما تضمن برنامج الزيارة استعراضا لمشروعات الأمانة الستة عشرة باعتبارها (الدولة المنسقة) لجهود الدول الإسلامية في مجال الوقف على مستوى العالم الإسلامي، قدمه كل من عبدالله زايد سالم وجراح الزيد من إدارة الدراسات والعلاقات الخارجية، التي يقع على عاتقها مهام العلاقات الخارجية والتنسيق الدولي، ومن تلك المهام تنسيق جهود الدول الإسلامية في مجال الوقف على مستوى العالم الإسلامي، ترجمة للدور المنوط بالكويت (الدولة المنسقة لملف الأوقاف) بموجب قرار مؤتمر وزراء أوقاف الدول الإسلامية الذي عقد بالعاصمة الإندونيسية (جاكرتا) في أكتوبر عام 1997.

وأخيرا قام الوفد بزيارة الى مكتبة علوم الوقف التي توثق كل أشكال مصادر المعلومات لتلبية احتياجات المهتمين من داخل الأمانة العامة وخارجها من خلال العديد من الكتب والموسوعات والأبحاث الوقفية بالإضافة إلى دعم دور الدولة المنسقة للعمل الوقفي من خلال تقديم وتنفيذ بعض المشروعات العلمية والأنشطة المعلوماتية.