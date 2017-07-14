وزير النفط: سنطرح مطالب النقابة خلال الاجتماع مع مجلس إدارة مؤسسة البترول وفي مقدمتها المعينون الجدد أسامة أبو السعود

استقبل وزير النفط ووزير الكهرباء والماء عصام المرزوق وفدا ضم رئيس وأعضاء نقابة شركة نفط الكويت برئاسة رئيس النقابة محمد الهاجري وعضوية امين سر النقابة د. عادل الفضل وامين السر المساعد عباس عوض وعضو مجلس الادارة صلاح المرزوق.

وثمن رئيس نقابة العاملين بشركة نفط الكويت محمد الهاجري في تصريح صحافي جهود وزير النفط عصام المرزوق ودعمه المتواصل للعمال وممثليهم في النقابات العمالية، مؤكدا ان الوزير أبدى تفهما كبيرا ودعما واضحا لحل جميع المشاكل التي يتعرض لها عمال القطاع النفطي وفي القلب منهم عمال شركة نفط الكويت.

وشدد الهاجري على ان اللقاء مع الوزير عصام المرزوق تطرق الى قضايا رئيسية تهم العاملين في القطاع النفطي وفي مقدمتها ما يتعرض له المعينون الجدد من ظلم وإجحاف نظرا لعدم مساواتهم بنظرائهم في العمل من المعينين القدامى في القطاع النفطي وهو ما يخل بميزان العدل والمساواة المنصوص عليه بالدستور الكويتي.

وطلب الهاجري من الوزير عصام المرزوق بضرورة تعديل القرار رقم 3 لسنة 2016 بشأن تخفيض درجات تعيين المعينين الجدد والذين تعرضوا لضرر فادح نتيجة هذا القرار.

كما طالب مجلس نقابة العاملين بنفط الكويت بتعديل الشروط والضوابط المطلوبة للاستفادة من صندوق التأمين الخاص للعاملين بالقطاع النفطي بمؤسسة البترول الكويتية وخاصة ما يتعلق بمضي 3 سنوات من آخر تعديل لضوابط الصندوق للاستفادة من رفع السقف الى 1000 دينار وإلغاء هذا الشرط واستفادة العامل فور تقاعده خلال هذه المدة.

وأوضح الهاجري أن اللقاء تطرق ايضا الى ما تعرض له الجيولوجيون من ظلم بسبب تخفيض درجاتهم من درجة 12 الى درجة 10 بتخفيض درجتين وظيفتين وهو ما يعد ضررا مضاعفا وقع عليهم وتسبب في اختلالات وظيفية غير مقبولة، مطالبا بمساواتهم بالمهندسين في الدرجات الوظيفية.

وأعلن الهاجري ان وزير النفط والكهرباء والماء عصام المرزوق وعد بطرح هذه المطالبات على مجلس إدارة المؤسسة ومناقشتها كذلك مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية تمهيدا لإيجاد حلول لهذه المطالبات واتخاذ جميع القرارات والاجراءات التي تصب في مصلحة العمل والعمال وإيجاد الحلول العاجلة لهذه المشاكل والمطالبات.

وأشاد الهاجري في ختام تصريحاته بحفاوة الاستقبال والروح المتميزة التي يتمتع بها وزير النفط واحتوائه لجميع المشاكل التي يتعرض لها اخوانه العاملين بالقطاع النفطي والعمل على حلها، مشددا على انه تم الاتفاق خلال اللقاء على حل جميع المشاكل بالحوار دون اللجوء لأي تصعيد من الجانين وبما يحقق مصلحة العمال وزيادة الانتاجية لمصلحة الوطن.