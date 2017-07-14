أسامة أبو السعود

رفع رئيس نقابة عمال شركة البترول الوطنية الكويتية عمار العجمي اسمى آيات الشكر والتقدير لمقام صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد ولرئيس واعضاء مجلس الامة والحكومة الموقرين على صدور مرسوم تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي، والذي يتضمن استبدال نص المادتين 51 الفقرة الأخيرة، و70 من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي.

واشار العجمي في تصريح صحافي الى ان تعديل المادة 51 ينص على استحقاق العامل مكافأة لنهاية الخدمة كاملة عند انتهاء خدمته في الجهة التي يعمل بها دون خصم المبالغ التي تحملتها هذه الجهة نظير اشتراك العامل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية اثناء فترة عمله، وقد جاء هذا التعديل ليستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة.

وطالب العجمي بضرورة ان يشمل تعديل القانون الجديد جميع المتقاعدين من تاريخ اقرار قانون نهاية الخدمة الاخير في العام 2010، مشددا على ان تعديل المادة 51 من قانون العمل في القطاع الاهلي الجديدة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك بانهم تعرضوا لظلم واضح وانتقاص بين لحقوق مكتسبة، وضمهم الى شرائح تعديلات القانون الجديد هو اقل ما يمكن ان نقدمه لهم لرد الجميل لما قدموه في سبيل خدمة وطنهم اثناء عملهم في القطاعات المختلفة.

واكد العجمي ان تعديلات القانون الجديدة انما جاءت لاستعادة الحقوق وردها الى اهلها وهم العمال الذين يضحون بأرواحهم من اجل تنمية وطنهم ورفعته وتقدمه على كل الاصعدة وفي مختلف الميادين مثمنا في هذا الاطار جهود اللجنة التشريعية بمجلس الامة والتي تصدت في كثير من القوانين للدفاع عن حقوق العمال وانصافهم واستعادة حقوقهم العادلة والمشروعة.

وختم العجمي تصريحاته بالتأكيد على ان الكويت بلد العطاء والانسانية في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو قائد الانسانية لا يمكن ان يظلم ابناؤها او تبخس حقوقهم خاصة بعد كبر السن وخروجهم الى التقاعد، مؤكدا ان كلنا ثقة في حكمة سمو رئيس الوزراء بإقرار هذا التعديل وضم جميع المتقاعدين وشمولهم ضمن تعديلات المادة 51 الجديدة ووقف اي ظلم يتعرض له المتقاعدون من ابناء هذا البلد الكريم.