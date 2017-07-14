نظمت اللجنة الدائمة لتحفيظ القرآن الكريم في منطقة صباح الناصر والتابعة لجمعية إحياء التراث الإسلامي وبدعم من مشروع «رياض الصالحين» وحضور كل من رئيس الهيئة الإدارية لفرع ضاحية صباح الناصر بندر المطيري، والشيخ محمد النجدي وأعضاء فرع صباح الناصر، حفلا لتوزيع جوائز المسابقة الرمضانية في حفظ القرآن الكريم وتجويده لعام 2017، والتي أقيمت في شهر رمضان المبارك لأبناء المنطقة من الفئات العمرية من 5 الى 18عاما، والتي شارك فيها ما يقارب 120 طالبا، وكانت المستويات فيها كالتالي: المستوى الأول حفظ 3 أجزاء، والمستوى الثاني حفظ جزأين، والمستوى الثالث فئة جزء واحد، أما المستوى الرابع فكان لفئة البراعم وتم فيه حفظ حزب واحد.

وبعد عقد التصفيات النهائية تم تكريم الخمسة الأوائل من كل فئة بجوائز نقدية، وباقي المشاركين تم تكريمهم بجوائز تشجيعية وجوائز عينية، حيث وصل عدد المكرمين الى 86 مشاركا.

وحول أهداف المسابقة، أوضحت اللجنة أن من أهم أهدافها نشر الأجواء الإيمانية في المجتمع، وبخاصة في شهر رمضان المبارك، كذلك ترسيخ حب وتعلم وحفظ القرآن الكريم في قلوب الشباب، وتخريج جيل قرآني متميز، بالإضافة الى تعلم طرق التلاوة الصحيحة.

والجدير بالذكر أن فرع إدارة بناء المساجد والمشاريع الإسلامية في ضاحية صباح الناصر يهتم بنشر الوعي الديني في المجتمع، وترسيخ العقيدة الإسلامية في قلوب أبنائه، وربط جيل الشباب بالقرآن الكريم، وبالإضافة لما تقوم به من أنشطة ثقافية واجتماعية وتوعوية، فإنها اهتمت بالمشاريع الإغاثية والدعوية لكل دول العالم، وكذلك إقامة المشاريع الإسلامية كالمساجد والآبار والمراكز الإسلامية، وملاجئ الأيتام بالتعاون مع اللجان القارية للجمعية، كذلك استقبال الزكاة وتوصيلها لمستحقيها.