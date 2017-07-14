أعلن مدير إدارة تنمية الموارد والتسويق بجمعية النجاة الخيرية عمر يعقوب الثويني عن بدء الجمعية اتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة للمرحلة الأولى لحملة # أبشروا_ بالخير والتي تم إطلاقها في مطلع شهر رمضان الماضي وحققت بفضل الله وتوفيقه 4 ملايين دينار في 12 ساعة من 46 دولة حول العالم، وشارك في التبرعات قرابة 85 ألف متبرع.

وتابع الثويني: شريحة المستفيدين من الحملة داخل الكويت فقط وهم الأسر المتعففة ذات الدخل المحدود حيث تقوم الجمعية بسداد الإيجارات لهذه العوائل المستوفية الشروط لمدة عام كامل، وبالفعل استفادت العديد من الأسر من هذا المشروع وتم دفع إيجار 3 شهور جملة واحدة لهذه العوائل، ويتبقى للمستفيد 3 دفعات أخرى بمعدل دفعة كل 3 شهور، وبخصوص الأسر التي تعاني من إيجارات متأخرة ومهددة بالطرد نقوم بدورنا بالتواصل مع المالك على الفور وسداد المبالغ المتبقية عنها.

وقال الثويني: وصلنا عبر رابط الحملة أكثر من 12900 ألف طلب فيما يخص الإيجارات وجار فحص هذه الطلبات بدقة وموضوعية وشفافية تامة لضمان وصول هذه الأمانة لمستحقيها، وحرصنا خلال التسجيل على توافر العديد من المتطلبات منها بعض الأوراق الرسمية مثل البطاقة المدنية أو أوراق أثبات الحالة بشرط تكون صالحة، بجانب كشف بمصادر الدخل وعقد الإيجار، ووصل آخر شهرين للإيجار علاوة على كشف حساب بنكي في آخر 6 شهور مع إرفاق كشف رسمي بالإقساط والالتزامات المطلوبة من الشخص، وغيرها من الأوراق الرسمية الأخرى، فأهل الكويت وضعوا هذه الأموال أمانة لدى جمعية النجاة ودورنا إيصال هذه الأمانة للمستحقين.

وفيما يخص الجزء الثاني من حملة# أبشروا _ بالخير والمتعلق بسداد الرسوم الدراسية للطلبة العلم المتعسرين المتواجدين داخل الكويت قال الثويني: تم تحديد الطلبة المستفيدين من الحملة وعددهم 1400 طالب تقريبا من شتى المراحل الدراسية الجنسيات والمقيمين ضيوف الكويت ويتواجد هؤلاء الطلبة في أكثر من 59 وبإذن الله تعالى في شهر سبتمبر المقبل بداية العام الدراسي سنبدأ في التنفيذ وذلك عن طريق زيارة المدارس وتسليمها الرسوم وتوثيق كل هذه الأعمال، كما سنوافيكم بتقارير أسبوعية ننشرها في شتى وسائل التواصل الاجتماعي وبالصحف.

واختتم الثويني بشكر محسني ومحسنات الكويت وكل من تفاعل وتعاون مع هذه الحملة، مؤكدا أن العمل الخيري والإنساني أصبح مكونا أساسيا ورئيسيا في شخصية أهل الكويت، للتواصل مع جمعية النجاة الخيرية الاتصال على 1800082.