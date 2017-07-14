دور مهم للإعلام في التقريب بين الشعوب

القاهرة - كونا: قام رئيس مجلس الإدارة المدير العام لـ «كونا» الشيخ مبارك الدعيج بزيارة إلى مكتب الوكالة في القاهرة أمس للاطلاع على سير العمل وكيفية النهوض به.

واستعرض الدعيج خلال اللقاء مع العاملين بالمكتب سبل النهوض بالرسالة الإعلامية لـ «كونا» في ظل المستجدات والتطورات على الساحات العربية والإقليمية والدولية.

وثمن دور العاملين بمكتب القاهرة في إثراء نشرة (كونا) لاسيما خلال الفترة الماضية وما تشهده من أحداث وذلك من خلال استخدام أحدث الوسائل المتطورة في مجال إرسال الأخبار والتحقيقات المدعومة بالصور.

وأشار إلى أهمية تطوير العمل بمكتب القاهرة بشكل متواصل وبما يتفق مع أهمية العاصمة المصرية كمركز إخباري كبير وما تشهده من أحداث وتطورات على مختلف المستويات.

واكد الدعيج حرص القارئ العربي على متابعة نشرة «كونا» نظرا لما تتمتع به من مصداقية وحيادية والتزامها بالرسالة الإعلامية وبما يدعم دور وكالات الأنباء العربية.

وأشار في هذا السياق الى أهمية دور الإعلام في التقريب بين الشعوب وبث روح التسامح مبينا أن الإعلام في كل من الكويت وجمهورية مصر العربية من بين العوامل التي تزيد علاقات البلدين قوة ورسوخا.

ورافق الشيخ مبارك الدعيج خلال الزيارة مدير ادارة التسويق والعلاقات العامة بـ «كونا» عصام الرويح.

وتضمنت زيارة الدعيج والوفد المرافق إلى القاهرة لقاء مع رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير لوكالة أنباء الشرق الأوسط (أ.ش.أ) علي حسن بمقر الوكالة اضافة إلى زيارة إلى مقر الهيئة العامة للاستعلامات ولقاء رئيسها الدكتور ضياء رشوان.