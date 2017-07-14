العنزي: الكويت تشهد نقلة نوعية في دعم المشاريع الصغيرة

10 % من جهدك ومالك كافية لتنفيذ مشروعك باهي أبوالعلا

أكد رجل الأعمال السعودي سليمان العليان أن تنفيذ أي مشروع يحتاج إلى عدة خطوات لنجاحه وهي الاستشارة والشريك الفعال، إضافة الى التوقيت السليم للبدء في تنفيذ المشروع والشخصية القيادية التي تستطيع ادارة المشروع بنجاح، وإعداد دراسة جدوى للمشروع بشكل مفصل، اضافة الى توافر المعرفة «الفكرة» التي على اساسها يستطيع البدء في تنفيذ المشروع.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة اول من امس حول افضل الافكار والفرص الاستثمارية للمشروعات الصغيرة وكيفية البداية السليمة للمشاريع التجارية.

وأضاف العليان ان العلاقات الجيدة واللقاءات مع الشركاء والتحرك بشكل فعال هي مقومات أساسية لإنجاح المشاريع خاصة ان وسائل التواصل أصبحت أسهل في الوقت الحالي، وأن هناك العديد من الأشخاص يخشون خوض التجربة للبدء في مشاريعهم خوفا من الفشل، الا ان هناك نظرية تسمى «10%» وهي تنص على ان الجميع يستطيع ان يبدأ في تنفيذ فكرته من خلال اعطاء 10% فقط من وقته وجهده وماله للبدء في تنفيذ مشروعه.

وأوضح ان تلك النظرية لها عدة فوائد ومقومات تعود على الشخص المستثمر بالعديد من المميزات، ابرزها، الحفاظ على التمويل، حيث ان خسائرها ومصاريفها قليلة خاصة انه لم يبذل من ماله سوى 10% فقط، اضافة الى انها تقوم بإعطائه دافعا للبدء في التجربة التي تعتبر آمنة بالنسبة إليه، وان مقوماتها تعتمد بشكل رئيسي على الفكرة ومدى جاهزيتها وكيفية بلورتها، اضافة الى مدى تقبل المجتمع لها وكيفية اختيار شريك يساهم في انجاحها حيث ان معظم الشركات الكبرى في العالم تعتمد بشكل رئيسي على الشراكات الناجحة.

بدوره، أوضح مدير إدارة المشاريع الصغيرة في برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة م.فارس العنزي أن الندوة تأتي في سياق برنامج اطلقته ادارة المشاريع الصغيرة بعنوان «العيادة الاستشارية» والتي تندرج تحت شعار «شارك مع مستشارك» والتي تهدف الى توصيل رسالة بان المعلومات والمهارات هي اساس مقومات اي مشروع ناجح.