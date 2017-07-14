أمير زكي

ثمّن مدير عام الإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد ما تقوم به وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة في إظهار ما يقوم به رجال الإطفاء في تفاعلهم مع الحرائق والحوادث المختلفة.

وقال الفريق المكراد خلال حفل تكريم الإعلاميين والذي أقيم أمس الأول في فندق ريجنسي بحضور نواب المدير العام وكبار قيادات الإطفاء الى جانب ممثل عن بيت التمويل الكويتي، إن متابعة الاعلام ونشرهم للجهود اسهمت بشكل كبير في اظهار الجهود الكبيرة التي يقوم بها رجال الإطفاء خلال تعاملهم مع الحرائق وفي ظروف مناخية كثيرا ما تكون صعبة.

وأكد الفريق المكراد ان الإدارة العامة للإطفاء حريصة على مبدأ الشفافية في التعامل مع وسائل الإعلام، متوجها بالشكر الى المسؤولين بالوسائل الإعلامية في ابراز دور الإطفاء ما انعكس ايجابيا.

وأعرب الفريق المكراد عن شكره الى بيت التمويل الكويتي لرعايته حفل تكريم الإعلاميين، مؤكدا ان هذه الرعاية ليست غريبــة على بيــت التمويــل.

من جهته، أكد مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة العقيد خليل الأمير أن ما تقوم به اجهزة الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة الى جانب كونه يبرز دور رجل الإطفاء وتعامل رجـال الإطفاء بتفان وإخلاص لأجل هـــذا الوطن الغالي، وللإعلام أيضا دور مؤثر في التوعية بضرورة الحماية والوقايـــة من مخـــاطر الحريــق.

وقال العقيد الأمير في كلمة له على هامش الاحتفال ان التواصل مع رجال الاعــلام له انعكاس كبير على أداء وإيصال الدور الذي يقوم بـــه إخوانهـــم في الإطفاء للتعامـــل مع الحرائـــق وحوادث الإنقـــاذ المختلفــة.

وثمن قيام وسائل الاعلام بالاهتمام بنشر البرامج التوعوية التي تقوم عليها إدارة العلاقات العامة في الإطفـــاء.

إلى ذلك، قال ممثل بيت التمويل الكويتي والمدير التنفيذي للعلاقات العامة في بيت التمويل الكويتي يوسف الرويح ان رعاية بيت التمويل لحفل تكريم الاعلاميين يأتي تماشيا مع رغبة الإدارة العامة للإطفاء وينطلق ايضا من دور وسائل الاعلام في اظهار دور رجال الإطفاء.

وأكد الرويح ان ما يقوم به رجال الإطفاء من جهود كبيرة موضع تقدير من كل فئات الشعب الكويتي وجميع المواطنين وكذلك من قبل جميع المؤسسات في الدولة، ولفت الى حرص بيت التمويل على دعم مؤسسات المجتمع المدني.