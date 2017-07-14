برعاية وحضور رئيس هيئة التعليم العسكري اللواء الركن انور المزيدي، احتفلت قيادة الشرطة العسكرية بتخريج دورة المتطوعين الأغرار رقم 81 من ابناء الكويتيات والذين أنهوا فترة التدريب الأساسي بنجاح، ليلتحقوا بعد ذلك بوحدات الجيش المختلفة.

استهل الحفل بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، بعدها قام طابور الخريجين بالمرور أمام المنصة الرئيسية، ومن ثم ألقى آمر كتيبة الأغرار/ 81 المقدم ركن عبدالله الكندري كلمة رحب خلالها براعي الحفــل والحضــور الكريـم.

مبينا من خلالها المناهج والدروس والتدريبات العملية التي تلقاها منتسبو هذه الدورة خلال فترة تدريبهم، والتي شملت دروسا عسكرية نظرية وعملية أساسية، وقد أدى الخريجون عرض فصيل صامت للتشكيلات والمهارات العسكرية، وعرضا لفنون القتال المتلاحم والدفاع عن النفس، كما تضمن الحفل محاورة شعرية وعرضا للدراجات النارية نالت استحسان الحضور.

وفي الختام تفضل راعي الحفل رئيس هيئة التعليم العسكري اللواء الركن انور جاسم المزيدي بتوزيع الشهادات والجوائز على المتفوقين والخريجين.