توقع رئيس قسم التنبؤات الجوية بإدارة الأرصاد الجوية الكويتية عبدالعزيز القراوي، أن يسود البلاد طقس رطب نسبيا خلال عطلة نهاية الأسبوع مع تحول الرياح إلى جنوبية شرقية.

وقال القراوي إن البلاد تأثرت بامتداد منخفض الهند الموسمي صاحبته رياح شمالية غربية نشطت على فترات مثيرة للغبار في المناطق المكشوفة حتى الساعات الأولى من مساء الخميس تتحول إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة اليوم وغدا.

وتوقع القراوي طقسا شديد الحرارة ورطباً نسبيا على المناطق الساحلية نهار اليوم مع رياح متقلبة الاتجاه تتحول إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها بين 8 و30 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى ما بين 46 و48 درجة مئوية.

وأضاف أن الطقس مساء غد سيكون حارا نسبيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة والحرارة الصغرى المتوقعة بين 30 و32 درجة مئوية والبحر عموما نهارا ومساء غد يكون خفيفا إلى معتدل الموج من قدم إلى أربع أقدام.

وعن الأحوال الجوية نهار غد، أشار القراوي إلى استمرار الطقس شديد الحرارة والرطب نسبيا على المناطق الساحلية مع رياح شمالية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و32 كيلومترا في الساعة والحرارة العظمى المتوقعة ما بين 47 و49 درجة مئوية.

وبين أن الرياح مساء السبت ستكون متقلبة الاتجاه ثم تتحول إلى شمالية غربية لاحقا خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و26 كيلومترا في الساعة والحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 29 و31 درجة مئوية والبحر يكون خفيفا إلى معتدل الموج حيث يتراوح ارتفاع الموج خلال فترات يوم السبت بين قدم وأربع أقدام.